Χαλάνδρι: Εκτός σχολείου από αύριο η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ - Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, καθώς η διευθύντρια της σχολικής μονάδας, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τίθεται εκτός σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αύριο, Πέμπτη (12/02) με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, η διευθύντρια δεν θα βρίσκεται στη σχολική μονάδα.

Η απόφαση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά τέσσερις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ): μία για παλαιότερο περιστατικό με χρήση κόφτη κατά τη διάρκεια κατάληψης, μία για τις πρόσφατες καταγγελίες σχετικά με την επιβολή «κοινωνικής εργασίας» αντί απουσιών και δύο ακόμη για επιμέρους ζητήματα που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση.

Οι αντιδράσεις μαθητών και γονέων υπήρξαν έντονες τις τελευταίες ημέρες. Παρά τη μετάβαση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για διαμαρτυρία, το σχολείο παρέμεινε ανοιχτό και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η φερόμενη εφαρμογή, από τον Ιανουάριο, ενός «προγράμματος κοινωνικής εργασίας», μέσω του οποίου μαθητές καλούνταν –όπως αναφέρεται– να εκτελούν εργασίες στον χώρο του σχολείου, όπως καθαρισμό προαυλίου και συγκομιδή πευκοβελόνων ή ακόμη και διάνοιξη αυλακιού για την απορροή υδάτων, προκειμένου να διαγράφονται απουσίες. Γονείς υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση που έλαβαν ήταν γενική και χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, ενώ καταγγέλλουν πως όταν επιχείρησαν να ζητήσουν διευκρινίσεις, δεν έπαιρναν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Μαρτυρίες μαθητών κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αυστηρή στάση της διευθύντριας, με επιβολή απουσιών ακόμη και για ολιγόλεπτες καθυστερήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι οι τουαλέτες παρέμεναν κλειδωμένες και οι μαθητές έπρεπε να ζητούν κλειδί από το γραφείο της, με περιορισμένο χρόνο επιστροφής.

Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελία μαθητή στο Newsbomb, υπήρξαν περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης. Όπως υποστήριξε, σε περιστατικό καπνίσματος στον ίδιο χώρο, μαθήτρια δεν τιμωρήθηκε με αποβολή, ενώ ο ίδιος έλαβε αποβολή για την ίδια πράξη, κάνοντας λόγο για διαφορετική στάση απέναντι σε αγόρια και κορίτσια.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός μέχρι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο υπηρετούσε ως καθηγήτρια σε Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) στο Ηράκλειο και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως διευθύντρια στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

