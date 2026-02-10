Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

Μετά το περιστατικό του Νοεμβρίου στο Λουτράκι, όπου μια δασκάλα κατήγγειλε έναν 6χρονο μαθητή ότι την «θώπευσε» προσπαθώντας να της δείξει μια ζωγραφιά, και το σοκαριστικό γεγονός στις Σέρρες τον περασμένο μήνα, όπου καθηγήτρια φέρεται να φιμώσε έναν 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία και να τον έδεσε μέσω συμμαθητή του, ένα νέο περιστατικό έρχεται να ταράξει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, η ένταση κορυφώθηκε μετά τον τραυματισμό ενός μαθητή στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν η καθηγητής μαζί με τη διευθύντρια προσπάθησε να σπάσει με κόφτη το λουκέτο του σχολείου και τραυμάτισε μαθητή. Το γεγονός οδήγησε σε κατάληψη από τους μαθητές, καταγγελίες γονέων για αυταρχικές πρακτικές και παρέμβαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία.

Η Χαρά Δερβένη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε ένα κλίμα έντασης που, όπως λέει, ξεκίνησε από τα μέσα Δεκεμβρίου.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου. Τα παιδιά είχαν κάποια αιτήματα, τα οποία η διευθύντρια δεν άκουγε. Ο τρόπος που επιχείρησε να λυθεί η κατάληψη ήταν απαράδεκτος. Με εντολή και παρουσία της, καθηγητές προσπάθησαν να κόψουν το λουκέτο με κόφτη και σε εκείνο το περιστατικό τραυματίστηκε μαθητής. Στο σχολείο δεν υπάρχει πλέον υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το περιστατικό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταγγελίες για «τρομοκρατικό κλίμα» και απειλές αποβολών

Σύμφωνα με την κυρία Δερβένη, στο σχολείο επικρατούσε κλίμα φόβου, με απειλές αποβολών και τιμωριών.

«Υπήρχε ένα τρομοκρατικό καθεστώς. Οι μαθητές απειλούνταν με αποβολές. Ακόμη και όταν γίνονταν περιβαλλοντικές δράσεις, επιλέχθηκε να απομακρυνθούν παιδιά από τις τάξεις τους και να τους δοθούν τσάπες για να σκάβουν, με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών. Δεν υπήρχε καμία επίβλεψη και οι γονείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Το μάθαμε τυχαία από μία ενημέρωση γονέων στις 12 Ιανουαρίου», σημείωσε.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, τα παιδιά εκτελούσαν «κοινωνική εργασία» εντός του σχολείου, χωρίς επίσημη διαδικασία ή συναίνεση. «Δεν είμαστε φυλακή ούτε σωφρονιστικό κατάστημα», τονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων.

Παρά τις υποσχέσεις, όπως λένε, οι απουσίες δεν διαγράφηκαν ποτέ. «Τους έλεγε “θα δούμε στο τέλος της χρονιάς”», αναφέρουν.

Κλειδωμένες τουαλέτες και χρονόμετρο

Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται και το ζήτημα των τουαλετών. Όπως αναφέρουν μαθητές και γονείς, οι τουαλέτες ήταν μόνιμα κλειδωμένες, με τη δικαιολογία ότι προκαλούνταν ζημιές.

«Τα παιδιά έπαιρναν το κλειδί ένα-ένα, με χρονόμετρο. Αν καθυστερούσαν, τους έμπαιναν απουσίες», αναφέρει η κυρία Δερβένη. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μαθητές να φεύγουν από το σχολείο στο διάλειμμα και να πηγαίνουν σε καφέ απέναντι, καθώς δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες.

Το πρωί της Τρίτης στο σχολείο μετέβη η αστυνομία και άνοιξε το κτήριο, ωστόσο η κατάληψη θα συνεχιστεί αύριο όπως λένε οι μαθητές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και του αντιδημάρχου Παιδείας Χαλανδρίου.

«Μέσα στις επόμενες ώρες θα λυθεί το πρόβλημα»

Πληροφορίες από τη δημοτική αρχή αναφέρουν ότι σήμερα πήγαν στη Β’ Βάθμια Εκπαίδευση με μεγάλη αντιπροσωπεία: μαθητές, γονείς, καθηγητές και την Ένωση Γονέων. Ο διευθυντής της Β’ Βάθμιας διαβεβαίωσε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα λυθεί το πρόβλημα».

Όπως σημείωσε, αρχικά οι καθηγητές δίσταζαν να μιλήσουν, ωστόσο από χθες πολλοί βγήκαν μπροστά. «Πάνω από δέκα άτομα εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους, μιλώντας για τοξικό κλίμα στο σχολείο. Προφανώς φοβόντουσαν», ανέφερε.

Από τον Δήμο μάλιστα τονίζουν ότι θα μπορούσαν να καλέσουν τον δήμο για να σκάψει το αυλάκι στον χώρο του σχολείου και να μην ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb, εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησης της διευθύντριας, η οποία βρίσκεται στο σχολείο περίπου ενάμιση χρόνο. Όπως καταγγέλλουν γονείς, η ένταση είχε ξεκινήσει από πέρυσι, ενώ αναφέρουν και περιστατικά αποκλεισμών μαθητών, ακόμη και προσφυγόπουλων.

EΔΕ για τη διευθύντρια

Το λουκέτο του σχολείου κρέμεται σπασμένο στα κάγκελα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, καθηγητές το έσπασαν νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η εικόνα, αφού το σχολικό κτήριο παρέμεινε άδειο.

Στα κάγκελα του σχολείου, οι μαθητές έχουν αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας, στο οποίο με κόκκινα γράμματα αναγράφεται το μήνυμα: «Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει», στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για όσα, όπως υποστηρίζουν, βιώνουν καθημερινά.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το κουδούνι χτύπησε κανονικά στις 14:00 της Τρίτης, όπως κάθε σχολική ημέρα, ωστόσο κανένα παιδί δεν βγήκε από το σχολικό κτήριο, καθώς δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του. Οι μαθητές συνεχίζουν την κινητοποίησή τους, διαμαρτυρόμενοι ότι αναγκάζονται να εκτελούν εργασίες εντός του σχολείου με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών - ενώ ούτως ή άλλως, δεν τηρείται καν η υπόσχεση αυτή, όπως καταγγέλλουν.

Μαθητές αλλά και γονείς επισημαίνουν ότι η διευθύντρια εξακολουθεί να βρίσκεται στο σχολείο, παρά το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν μαθητής είχε τραυματιστεί, αφού καθηγητές, με εντολή και παρουσία της διευθύντριας επιχείρησαν να σπάσουν το λουκέτο και τις αλυσίδες με κόφτη.

Για το περιστατικό εκείνο διεξάγεται ΕΔΕ από την αρμόδια Διεύθυνση Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα, γονείς από το σχολείο μετάβησαν στα γραφεία της Β'Βάθμιας, απαιτώντας άμεσες κινήσεις προς την απομάκρυνση της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με τις νέες καταγγελίες, οι μαθητές καλούνται ακόμη και να σκάβουν αυλάκια στον κήπο του σχολείου, προκειμένου να διαγράφονται οι απουσίες τους από τη διεύθυνση. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι γονείς, ακόμη και όταν οι εργασίες ολοκληρώνονται, οι απουσίες παραμένουν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Τέλος, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών στο Νewsbomb, οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς τα παιδιά εμφανίζονται αποφασισμένα να βάλουν λουκέτο και αύριο στο σχολείο, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες εξελίξεις.

