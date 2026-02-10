Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

Η Χαρά Δερβένη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, μιλά για κλίμα φόβου και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μαθητών, ενώ από την δημοτική αρχή δηλώνουν ότι το πρόβλημα είχε ξεκινήσει ενάμιση χρόνο πριν

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά το περιστατικό του Νοεμβρίου στο Λουτράκι, όπου μια δασκάλα κατήγγειλε έναν 6χρονο μαθητή ότι την «θώπευσε» προσπαθώντας να της δείξει μια ζωγραφιά, και το σοκαριστικό γεγονός στις Σέρρες τον περασμένο μήνα, όπου καθηγήτρια φέρεται να φιμώσε έναν 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία και να τον έδεσε μέσω συμμαθητή του, ένα νέο περιστατικό έρχεται να ταράξει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, η ένταση κορυφώθηκε μετά τον τραυματισμό ενός μαθητή στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν η καθηγητής μαζί με τη διευθύντρια προσπάθησε να σπάσει με κόφτη το λουκέτο του σχολείου και τραυμάτισε μαθητή. Το γεγονός οδήγησε σε κατάληψη από τους μαθητές, καταγγελίες γονέων για αυταρχικές πρακτικές και παρέμβαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία.

Η Χαρά Δερβένη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε ένα κλίμα έντασης που, όπως λέει, ξεκίνησε από τα μέσα Δεκεμβρίου.

ΕΠΑΛ Χαλανδρίου

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου. Τα παιδιά είχαν κάποια αιτήματα, τα οποία η διευθύντρια δεν άκουγε. Ο τρόπος που επιχείρησε να λυθεί η κατάληψη ήταν απαράδεκτος. Με εντολή και παρουσία της, καθηγητές προσπάθησαν να κόψουν το λουκέτο με κόφτη και σε εκείνο το περιστατικό τραυματίστηκε μαθητής. Στο σχολείο δεν υπάρχει πλέον υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το περιστατικό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταγγελίες για «τρομοκρατικό κλίμα» και απειλές αποβολών

Σύμφωνα με την κυρία Δερβένη, στο σχολείο επικρατούσε κλίμα φόβου, με απειλές αποβολών και τιμωριών.

«Υπήρχε ένα τρομοκρατικό καθεστώς. Οι μαθητές απειλούνταν με αποβολές. Ακόμη και όταν γίνονταν περιβαλλοντικές δράσεις, επιλέχθηκε να απομακρυνθούν παιδιά από τις τάξεις τους και να τους δοθούν τσάπες για να σκάβουν, με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών. Δεν υπήρχε καμία επίβλεψη και οι γονείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Το μάθαμε τυχαία από μία ενημέρωση γονέων στις 12 Ιανουαρίου», σημείωσε.

6269646947815544577071232860656343302916863n.jpg

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, τα παιδιά εκτελούσαν «κοινωνική εργασία» εντός του σχολείου, χωρίς επίσημη διαδικασία ή συναίνεση. «Δεν είμαστε φυλακή ούτε σωφρονιστικό κατάστημα», τονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων.

Παρά τις υποσχέσεις, όπως λένε, οι απουσίες δεν διαγράφηκαν ποτέ. «Τους έλεγε “θα δούμε στο τέλος της χρονιάς”», αναφέρουν.

Κλειδωμένες τουαλέτες και χρονόμετρο

Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται και το ζήτημα των τουαλετών. Όπως αναφέρουν μαθητές και γονείς, οι τουαλέτες ήταν μόνιμα κλειδωμένες, με τη δικαιολογία ότι προκαλούνταν ζημιές.

«Τα παιδιά έπαιρναν το κλειδί ένα-ένα, με χρονόμετρο. Αν καθυστερούσαν, τους έμπαιναν απουσίες», αναφέρει η κυρία Δερβένη. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μαθητές να φεύγουν από το σχολείο στο διάλειμμα και να πηγαίνουν σε καφέ απέναντι, καθώς δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες.

Το πρωί της Τρίτης στο σχολείο μετέβη η αστυνομία και άνοιξε το κτήριο, ωστόσο η κατάληψη θα συνεχιστεί αύριο όπως λένε οι μαθητές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και του αντιδημάρχου Παιδείας Χαλανδρίου.

«Μέσα στις επόμενες ώρες θα λυθεί το πρόβλημα»

Πληροφορίες από τη δημοτική αρχή αναφέρουν ότι σήμερα πήγαν στη Β’ Βάθμια Εκπαίδευση με μεγάλη αντιπροσωπεία: μαθητές, γονείς, καθηγητές και την Ένωση Γονέων. Ο διευθυντής της Β’ Βάθμιας διαβεβαίωσε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα λυθεί το πρόβλημα».

Όπως σημείωσε, αρχικά οι καθηγητές δίσταζαν να μιλήσουν, ωστόσο από χθες πολλοί βγήκαν μπροστά. «Πάνω από δέκα άτομα εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους, μιλώντας για τοξικό κλίμα στο σχολείο. Προφανώς φοβόντουσαν», ανέφερε.

Από τον Δήμο μάλιστα τονίζουν ότι θα μπορούσαν να καλέσουν τον δήμο για να σκάψει το αυλάκι στον χώρο του σχολείου και να μην ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb, εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησης της διευθύντριας, η οποία βρίσκεται στο σχολείο περίπου ενάμιση χρόνο. Όπως καταγγέλλουν γονείς, η ένταση είχε ξεκινήσει από πέρυσι, ενώ αναφέρουν και περιστατικά αποκλεισμών μαθητών, ακόμη και προσφυγόπουλων.

EΔΕ για τη διευθύντρια

Το λουκέτο του σχολείου κρέμεται σπασμένο στα κάγκελα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, καθηγητές το έσπασαν νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η εικόνα, αφού το σχολικό κτήριο παρέμεινε άδειο.

6269646947815544577071232860656343302916863n.jpg

Στα κάγκελα του σχολείου, οι μαθητές έχουν αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας, στο οποίο με κόκκινα γράμματα αναγράφεται το μήνυμα: «Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει», στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για όσα, όπως υποστηρίζουν, βιώνουν καθημερινά.

6276758537639602863278266658852966077534255n.jpg

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το κουδούνι χτύπησε κανονικά στις 14:00 της Τρίτης, όπως κάθε σχολική ημέρα, ωστόσο κανένα παιδί δεν βγήκε από το σχολικό κτήριο, καθώς δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του. Οι μαθητές συνεχίζουν την κινητοποίησή τους, διαμαρτυρόμενοι ότι αναγκάζονται να εκτελούν εργασίες εντός του σχολείου με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών - ενώ ούτως ή άλλως, δεν τηρείται καν η υπόσχεση αυτή, όπως καταγγέλλουν.

1770725950428-613231172-6269646947815544577071232860656343302916863n.jpg

Μαθητές αλλά και γονείς επισημαίνουν ότι η διευθύντρια εξακολουθεί να βρίσκεται στο σχολείο, παρά το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν μαθητής είχε τραυματιστεί, αφού καθηγητές, με εντολή και παρουσία της διευθύντριας επιχείρησαν να σπάσουν το λουκέτο και τις αλυσίδες με κόφτη.

Για το περιστατικό εκείνο διεξάγεται ΕΔΕ από την αρμόδια Διεύθυνση Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα, γονείς από το σχολείο μετάβησαν στα γραφεία της Β'Βάθμιας, απαιτώντας άμεσες κινήσεις προς την απομάκρυνση της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με τις νέες καταγγελίες, οι μαθητές καλούνται ακόμη και να σκάβουν αυλάκια στον κήπο του σχολείου, προκειμένου να διαγράφονται οι απουσίες τους από τη διεύθυνση. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι γονείς, ακόμη και όταν οι εργασίες ολοκληρώνονται, οι απουσίες παραμένουν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Τέλος, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών στο Νewsbomb, οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς τα παιδιά εμφανίζονται αποφασισμένα να βάλουν λουκέτο και αύριο στο σχολείο, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομηλίκους του στο κέντρο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για συμπλοκή με τρεις σοβαρά τραυματίες

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα επιτύχει την επιστροφή των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο «πατρικό τους λιμάνι»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό

20:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες κουκουλοφόρου υπόπτου για την απαγωγή της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάνθρι

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού του Βόλου από τρακτέρ και οχήματα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρση ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη – Τι υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Σε ποιες χώρες ξεκινούν οι επιστροφές - Η αντίδραση Πλεύρη

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώδεκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές σε αστυνομική επιχείρηση στη δυτική Αττική - Βίντεο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πριν κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο, παραδέχθηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του - Βίντεο

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον Ποντένσε για την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι στον ΟΚΑΝΑ

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

14:53LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε κατάστημα - Έσπασαν τη βιτρίνα και άρπαξαν εξοπλισμό πισίνας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ