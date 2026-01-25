Σέρρες: Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Στο «μικροσκόπιο» η διεύθυνση του σχολείου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα των Σερρών, με το Υπουργείο Παιδείας να παρεμβαίνει δυναμικά προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εμπλεκόμενη εκπαιδευτικός τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν, ζητώντας ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται η έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το γεγονός αντιμετωπίζεται από την ηγεσία ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, η οποία θα εξεταστεί εξονυχιστικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης καλείται να διερευνήσει τις πράξεις και τις παραλείψεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων χωρίς καμία εξαίρεση. Στόχος της ΕΔΕ είναι να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει καμία σκιά γύρω από τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα, διατηρώντας το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

