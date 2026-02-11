Χαλάνδρι: Οι μαθητές πήγαιναν τουαλέτα σε απέναντι καφετέρια γιατί του σχολείου ήταν κλειδωμένη

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η υπόθεση του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, όπου γονείς και μαθητές καταγγέλλουν ένα περιβάλλον έντασης και φόβου, μετά από περιστατικό τραυματισμού μαθητή στα μέσα Δεκεμβρίου.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να ανοίξει το σχολείο εν μέσω κατάληψης, καθηγητής παρουσία και με εντολή της διευθύντριας επιχείρησε να κόψει λουκέτο με κόφτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιού.

Το γεγονός πυροδότησε κινητοποιήσεις μαθητών, καταγγελίες γονέων και την παρέμβαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Χαρά Δερβένη, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε μια κατάσταση που –όπως λέει– επιδεινώνεται σταθερά από τα μέσα Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ίδια, τα αιτήματα των μαθητών δεν εισακούστηκαν, ενώ ο τρόπος διαχείρισης της κατάληψης κλιμάκωσε την ένταση.

«Η υπομονή στο σχολείο έχει εξαντληθεί. Τα παιδιά διαμαρτύρονταν, αλλά δεν υπήρχε διάθεση διαλόγου. Η απόφαση να κοπεί το λουκέτο με κόφτη ήταν ακραία και επικίνδυνη», σημείωσε.

Καταγγελίες για φόβο

Γονείς και μαθητές κάνουν λόγο για αυστηρό και τιμωρητικό πλαίσιο, με απειλές αποβολών και ποινών. Όπως καταγγέλλεται, μαθητές απομακρύνονταν από τα μαθήματά τους και καλούνταν να εκτελούν εργασίες εντός του σχολείου –όπως σκάψιμο στον προαύλιο χώρο– με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών.

«Δεν υπήρχε καμία επίβλεψη, καμία επίσημη ενημέρωση και φυσικά καμία συναίνεση των γονέων. Το σχολείο δεν είναι ούτε φυλακή ούτε χώρος τιμωρίας», τονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, επισημαίνοντας ότι τελικά οι υποσχέσεις για διαγραφή απουσιών δεν τηρήθηκαν ποτέ.

Κλειδωμένες τουαλέτες και χρονόμετρο

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν και οι αναφορές για τις τουαλέτες του σχολείου, οι οποίες, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρέμεναν κλειδωμένες. Οι μαθητές έπαιρναν το κλειδί ένας-ένας και με περιορισμένο χρόνο, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης καταγράφονταν απουσίες.

Αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλεται, ήταν μαθητές να εγκαταλείπουν το σχολείο στα διαλείμματα για να χρησιμοποιήσουν τουαλέτες σε γειτονικά καταστήματα και συγκεκριμένα στο απέναντι καφέ.

Παρέμβαση Αρχών και συνεχιζόμενη κατάληψη

Το πρωί της Τρίτης, αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν το σχολικό κτήριο, ωστόσο οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησης της διευθύντριας, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί φέρονται πλέον να μιλούν ανοιχτά για τοξικό κλίμα στο σχολείο, δηλώνοντας ότι μέχρι πρότινος φοβούνταν να τοποθετηθούν.

«Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει»

Στα κάγκελα του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου παραμένουν αναρτημένα πανό των μαθητών, με βασικό μήνυμα τη διαμαρτυρία τους για τις συνθήκες που –όπως λένε– βιώνουν καθημερινά. Παρά το γεγονός ότι το κουδούνι χτύπησε κανονικά το μεσημέρι της Τρίτης, το σχολείο παρέμεινε άδειο.

Οι μαθητές και οι γονείς δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές εξελίξεις στην υπόθεση.

Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα

Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται και το ζήτημα των τουαλετών. Όπως αναφέρουν μαθητές και γονείς, οι τουαλέτες ήταν μόνιμα κλειδωμένες, με τη δικαιολογία ότι προκαλούνταν ζημιές.

«Τα παιδιά έπαιρναν το κλειδί ένα-ένα, με χρονόμετρο. Αν καθυστερούσαν, τους έμπαιναν απουσίες», αναφέρει η κυρία Δερβένη. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μαθητές να φεύγουν από το σχολείο στο διάλειμμα και να πηγαίνουν σε καφέ απέναντι, καθώς δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες.

