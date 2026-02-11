Χαλάνδρι: Η διευθύντρια έβαζε μαθητές να μαζεύουν πευκοβελόνες - «Ξεχώριζε τα παιδιά», λένε γονείς

Το «πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας» που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο - Η αυστηρή στάση και οι απουσίες που έβαζε η διευθύντρια 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σφοδρές αντιδράσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι καταγγελίες κατά της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, η οποία φέρεται να ανάγκαζε μαθητές να εκτελούν εργασίες στον χώρο του σχολείου προκειμένου να τους «σβήνει» απουσίες. Παρά την ένταση που έχει δημιουργηθεί και τη μετάβαση δασκάλων, γονέων και μαθητών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χθες για διαμαρτυρία και ενημέρωση των αρμοδίων, το σχολείο σήμερα (11/02) παραμένει ανοιχτό και τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μεταξύ των εργασιών που ανατίθεντο στους μαθητές ήταν να σκάψουν αυλάκι στον προαύλιο χώρο για την απορροή των νερών, καθώς και η συγκομιδή πευκοβελόνων. Οι γονείς κάνουν λόγο για μια πρακτική που παρουσιαζόταν ως «εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης απουσιών», ωστόσο –όπως υποστηρίζουν– δεν είχε καμία σαφή θεσμική βάση.

Το «πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας»

Μέσα στον Ιανουάριο, όπως αναφέρουν γονείς, ενημερώθηκαν από τη διευθύντρια για την εφαρμογή, σε δοκιμαστικό επίπεδο, ενός «προγράμματος κοινωνικής εργασίας», μέσω του οποίου οι μαθητές θα μπορούσαν να καλύπτουν απουσίες. Ωστόσο, αρκετοί εξ αυτών υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αναλυτική και ξεκάθαρη ενημέρωση για το πλαίσιο και τους όρους εφαρμογής του. Μάλιστα, καταγγέλλουν πως, παρότι επιχείρησαν επανειλημμένα να την προσεγγίσουν για διευκρινίσεις, εκείνη συχνά υπεκφεύγε ή δεν έδινε σαφείς απαντήσεις.

Μητέρα μαθητή κατήγγειλε στο Newsbomb ότι η διευθύντρια επέβαλλε απουσίες ακόμη και για ασήμαντες αφορμές, όπως καθυστέρηση ενός λεπτού στην τάξη. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών στο Newsbomb, η στάση της απέναντί τους ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, γεγονός που δημιουργούσε κλίμα φόβου και έντασης στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, οι τουαλέτες του σχολείου φέρεται να ήταν κλειδωμένες και οι μαθητές έπρεπε να ζητούν το κλειδί από το γραφείο της διευθύντριας. Όπως καταγγέλλεται, υπήρχε χρονικό περιθώριο τριών λεπτών για την επιστροφή τους στην τάξη, διαφορετικά καταχωριζόταν απουσία. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τους μαθητές, τους οδηγούσε συχνά στο να βγαίνουν εκτός σχολείου για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Σύμφωνα με μαρτυρία μαθητή στο Newsbomb, υπήρξαν περιπτώσεις όπου –όπως υποστηρίζει– η διευθύντρια τηρούσε διαφορετική στάση απέναντι σε αγόρια και κορίτσια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περιστατικό καπνίσματος στον ίδιο χώρο, μαθήτρια δεν τιμωρήθηκε με αποβολή, ενώ ο ίδιος, που βρισκόταν μαζί της, έλαβε αποβολή για την ίδια πράξη.

Σε εξέλιξη τέσσερις ΕΔΕ για την καθηγήτρια

Για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά τέσσερις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ): μία που αφορά παλαιότερο περιστατικό με τη χρήση κόφτη κατά τη διάρκεια κατάληψης, μία για το πιο πρόσφατο περιστατικό που αφορά τις καταγγελίες περί «κοινωνικής εργασίας», καθώς και άλλες δύο για επιμέρους ζητήματα που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση.

Χαλάνδρι: Οι μαθητές πήγαιναν τουαλέτα σε απέναντι καφετέρια γιατί του σχολείου ήταν κλειδωμένη

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διευθύντρια μέχρι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο υπηρετούσε ως καθηγήτρια σε Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ). Στη συνέχεια αποχώρησε από τη θέση αυτή και τοποθετήθηκε στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ως διευθύντρια.

Υπενθυμίζεται ότι το σχολείο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Aρχές, όταν τον Δεκέμβριο μαθητές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη, κλείνοντας τις πόρτες με αλυσίδες και λουκέτα. Τότε, καθηγητές είχαν καταγραφεί σε βίντεο να κόβουν τις αλυσίδες με κόφτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μαθητής που βρίσκονταν στον χώρο.

