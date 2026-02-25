Τοιχογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών οι 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής - Φωτογραφίες

Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, στην Σχολή Καλών Τεχνών, στην Αθήνα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Σε μια όμορφη και συγκινητική πράξη προχώρησαν φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής από τους Ναζί.

Οι φοιτητές αποτύπωσαν σε τοίχο της σχολής μία από τις φωτογραφίες που απεικονίζουν τους 200 της Καισαριανής που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, στην Σχολή Καλών Τεχνών, στην Αθήνα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Η φωτογραφία που επέλεξαν να κάνουν τοιχογραφία δείχνει μερικούς από τους 200 να οδεύουν με το κεφάλι ψηλά στο εκτελεστικό απόσπασμα της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Υπενθυμίζεται πως η συλλογή που συνολικά περιλαμβάνει 262 φωτογραφίες, αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, μετά τη γνωστοποίηση από το υπουργείο Πολιτισμού πως υπεγράφη προσύμφωνο με τον συλλέκτη που την έχει στην κατοχή του.