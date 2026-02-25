Κοζάνη: Έπεισαν 62χρονο να μεταφέρει χρήματα σε δήθεν λογαριασμό επενδύσεων και του απέσπασαν 34.000

Ταυτοποιήθηκε 67χρονος ημεδαπός ως κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού που χρησιμοποιήθηκε για την απάτη

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κοζάνη: Έπεισαν 62χρονο να μεταφέρει χρήματα σε δήθεν λογαριασμό επενδύσεων και του απέσπασαν 34.000
  • Ένας 62χρονος στην Κοζάνη εξαπατήθηκε και μετέφερε 33.952,20 ευρώ σε δήθεν λογαριασμό επενδύσεων.
  • Η απάτη έγινε μέσω τηλεφωνικής κλήσης από άγνωστη γυναίκα και συνεργό που παρουσίασαν ψευδή στοιχεία.
  • Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνη υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος 62χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τον περασμένο Ιούνιο ο 62χρονος δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστη γυναίκα, η οποία μαζί με έναν ακόμη άνδρα συνεργό της, τον έπεισαν – προβάλλοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή – να ανοίξει λογαριασμό επενδύσεων με δήθεν υψηλές αποδόσεις. Ο παθών προχώρησε στη μεταφορά συνολικού ποσού 33.952,20 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων της έρευνας, ταυτοποιήθηκε 67χρονος ημεδαπός ως κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού από τον οποίο έγινε η επικοινωνία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση τουλάχιστον ακόμη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

