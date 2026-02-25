Χανιά: Χειροπέδες σε 32χρονο για ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη, στα Χανιά, 32χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πυροβόλο όπλο, κοκαΐνη και φυσίγγια. Η σύλληψη έγινε σήμερα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης Εγκληματικότητας Χανίων, το πρωί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 32χρονου στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

13 γραμμάρια κοκαΐνης,

πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα,

3 φυσίγγια,

χρηματικό ποσό 375 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα,

2 τμήματα κάννης πυροβόλων όπλων

και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

