Χανιά: Στο νοσοκομείο από κατανάλωση απορρυπαντικού δύο κρατούμενοι
Οι 20χρονοι παρελήφθησαν σε καλή κατάσταση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ, δύο 20χρονοι Παλαιστίνιοι οι οποίοι κατανάλωσαν απορρυπαντικό.
Οι νεαροί παρελήφθησαν σε καλή κατάσταση και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
*Με πληροφορίες από cretalive.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 47χρονου για κακοποίηση 52χρονου ΑμεΑ
15:58 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Καταδίωξη Κηφισιά: Αναβολή στο Αυτόφωρο για τον γνωστό μάνατζερ
11:01 ∙ LIFESTYLE
Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή
14:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»
12:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε
06:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών
07:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν
14:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ