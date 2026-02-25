Χανιά: Στο νοσοκομείο από κατανάλωση απορρυπαντικού δύο κρατούμενοι

Στο νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ, δύο 20χρονοι Παλαιστίνιοι οι οποίοι κατανάλωσαν απορρυπαντικό.

Οι νεαροί παρελήφθησαν σε καλή κατάσταση και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr