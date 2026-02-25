Με κάρτα πληρώνουν και οι μικρομεσαίοι: 1 στις 2 επιχειρήσεις καλύπτουν δαπάνες με πλαστικό χρήμα

Πάνω από 9 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποιούν online αγορές, με τις πληρωμές με κάρτα να αποτελούν τον κυρίαρχο τρόπο πληρωμής (54%) έδειξε έρευνα τις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Με κάρτα πληρώνουν και οι μικρομεσαίοι: 1 στις 2 επιχειρήσεις καλύπτουν δαπάνες με πλαστικό χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διενήργησε έρευνα για λογαριασμό της Visa με στόχο να εξετάσει τις επιχειρηματικές πληρωμές που πραγματοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πληρωμές με κάρτα φαίνεται να έχουν κερδίσει έδαφος αφού 1 στις 2 επιχειρήσεις τις επιλέγουν για την κάλυψη των επιχειρηματικών δαπανών.

3 στις 10 ΜμΕ πληρώνουν πάνω από 50% των δαπανών τους μέσω καρτών

Από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις κάρτες για τις πληρωμές τους, περίπου 3 στις 10 πραγματοποιούν πάνω από 50% των δαπανών τους με αυτή τη μέθοδο. Η τάση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς 4 στις 10 επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ επιλέγουν τις κάρτες για να πληρώσουν πάνω από τις μισές τους δαπάνες, αναδεικνύοντας τον κομβικό τους ρόλο στην καθημερινή τους λειτουργία.

Πάνω από τις μισές ΜμΕ πραγματοποιούν online αγορές μέσω καρτών

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από 9 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποιούν online αγορές, με τις πληρωμές με κάρτα να αποτελούν τον κυρίαρχο τρόπο πληρωμής (54%). Ακολουθούν οι τραπεζικές συναλλαγές (48%) και η αντικαταβολή (σχεδόν 30%), ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια χρησιμοποιούνται σε μικρότερο βαθμό (σχεδόν 9%). Είναι αξιοσημείωτο πως στο σύνολο των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 χρόνια αξιοποιούν περισσότερο τα ψηφιακά πορτοφόλια σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Θετική επίδραση των καρτών στη λειτουργία των ΜμΕ

Συνολικά, το 42% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις κάρτες εκτιμά ότι η χρήση τους έχει θετική ή μάλλον θετική επίδραση στη λειτουργία τους.

Ευκολία και ταχύτητα ο κύριος λόγος επιλογής πληρωμών μέσω καρτών

Η συντριπτική πλειονότητα των ΜμΕ επισημαίνει ως βασικά πλεονεκτήματα των καρτών την ταχύτητα και την ευκολία στις συναλλαγές (74%), ενώ εξίσου σημαντικά αξιολογούνται ο καλύτερος έλεγχος των δαπανών (30%) και η μείωση της χρήσης μετρητών (18%). Η ασφάλεια και η προστασία από απάτες αναγνωρίζονται επίσης από ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (16%), καθιστώντας τις όχι μόνο πρακτικές αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμες για τον στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης.

Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης για τη χρήση εταιρικών καρτών

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (23%) δηλώνει ότι χρειάζεται κάποιου βαθμού ενημέρωση σχετικά με τη χρήση εταιρικών καρτών, γεγονός που υποδηλώνει ένα βασικό επίπεδο εξοικείωσης αλλά και περιθώριο για περαιτέρω καθοδήγηση. Παράλληλα, περίπου 15% των επιχειρήσεων εκφράζει την ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση, υπογραμμίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών επιθυμεί να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι πληρωμές με κάρτες.

Ο Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε: «Η μελέτη της Visa και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνει για πρώτη φορά τους τρόπους πληρωμής των επιχειρηματικών δαπανών (B2B) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα ευρήματα καταδεικνύουν τη σταδιακή ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στην καθημερινή λειτουργία των ΜμΕ, με τις κάρτες να αποκτούν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Η αυξημένη αξιοποίησή τους συνδέεται κυρίως με την ευκολία, την ταχύτητα και τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών, ενώ παράλληλα αντανακλά τη γενικότερη στροφή των επιχειρήσεων προς πιο ψηφιακές πρακτικές πληρωμών. Την ίδια στιγμή, για ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και εξοικείωση με τις δυνατότητες που προσφέρουν.»

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η Visa λειτουργεί ως επιταχυντής ανάπτυξης για τις ΜμΕ, επενδύοντας σταθερά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργούν καθημερινά με μεγαλύτερη σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Οι ψηφιακές πληρωμές απλοποιούν τη διαχείριση στο ταμείο, μειώνουν τη χρήση και τους κινδύνους των μετρητών, προσφέρουν άμεση εικόνα των εισροών και βελτιώνουν τη ροή των ταμειακών διαθεσίμων. Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά ουσιαστικό εργαλείο λειτουργικής οργάνωσης: μεταφράζεται σε καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα της επιχείρησης στην καθημερινή της λειτουργία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες και να αξιοποιούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας τη συνολική ανταγωνιστικότητά τους».

«Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Visa για τις εμπορικές πληρωμές στην Ευρώπη, η αποδοχή καρτών προσφέρει σημαντικά οφέλη στους εμπόρους, όπως ταχύτερη πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, αυξημένα έσοδα και πωλήσεις. Αντίθετα, σχεδόν 1 στους 3 εμπόρους που δεν αποδέχονται πληρωμές με κάρτα ανέφεραν ότι έχασαν πωλήσεις λόγω της μη αποδοχής καρτών.», πρόσθεσε ο Νίκος Πετράκης.

Συνοπτικά τα πορίσματα της έρευνας:

visa-ime-infographic
Με κάρτα πληρώνουν και οι μικρομεσαίοι: Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν δαπάνες

