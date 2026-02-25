Κακουργηματική δίωξη σε 51χρονο διανομέα για σοβαρό τραυματισμό 70χρονου οδηγού σε άγριο καβγά στην Αχαρνών
O 70χρονος οδηγός τραυμάτισε με μαχαίρι τον 51χρονο μοτοσικλετιστή
Κακουργηματική ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ασκήθηκε σε βάρος του 51χρονου διανομέα, μετά τον άγριο τσακωμό του με τον 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή μία προσπέραση. Ο 51χρονος οδηγείται σε τακτικό ανακριτή.
Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και στον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.
