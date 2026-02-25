Βρετανία: Άνδρας μπήκε σε τζαμί με μαχαίρι και τσεκούρι την ώρα της προσευχής

Αναταραχή προκλήθηκε σε τζαμί στο Μάντσεστερ της Βρετανίας όταν ένας άνδρας μπήκε οπλισμένος με μαχαίρι και τσεκούρι την ώρα της προσευχής.

Η αστυνομία έλαβε κλήση το βράδυ της Τρίτης για δύο άνδρες που συμπεριφέρονταν ύποπτα στο κεντρικό τζαμί του Μάντσεστερ. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι ένας άνδρας άνω των 40 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για την κατοχή επιθετικών όπλων και γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό του δεύτερου άνδρα.

Παράλληλα η αστυνομία ανέφερε ότι δεν θεωρεί το περιστατικό ότι σχετίζεται με τρομοκρατία. Ωστόσο εκπρόσωποι του τζαμιού διαφωνούν, σύμφωνα με το BBC.

Δήλωσαν ότι εθελοντές είχαν εντοπίσει έναν άνδρα που συμπεριφερόταν ύποπτα όταν μπήκε στη διάρκεια της προσευχής. Παρατήρησαν ένα τσεκούρι στην τσάντα του και του ζήτησαν να μπει σε ένα δωμάτιο.

Το τζαμί στο Μάντσεστερ όπου σημειώθηκε το περιστατικό. BBC

Οι εκπρόσωποι του τζαμιού ανέφεραν ότι στη συνέχεια βρέθηκαν και άλλα όπλα στην κατοχή του, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ένα σφυρί. Επιπλέον σημείωσαν ότι η «γρήγορη και υπεύθυνη δράση» των εθελοντών του ήταν αυτή που απέτρεψε μία πολύ πιο σοβαρή κατάσταση.

«Η μουσουλμανική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιώσει μια αξιοσημείωτη αύξηση των απειλών και της εχθρότητας τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των ισλαμοφοβικών περιστατικών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου και πραγματικού κινδύνου», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του τζαμιού.

Εκείνη τη στιγμή, στο εσωτερικό του τεμένους βρίσκονταν περίπου 2.000 πιστοί που προσεύχονταν κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του ραμαζανιού. Ο αστυνομικός επιθεωρητής Σιμόν Νασίμ ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες και δεν εκφράστηκαν απειλές.

