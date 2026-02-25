Βρετανία: Ακτιβιστές ζητούν από τον βασιλιά Κάρολο να σώσει το πιο παλιό ινδικό εστιατόριο της χώρας

Ακτιβιστές κάνουν έκκληση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ζητώντας από τον βασιλιά Κάρολο να σταματήσει το κλείσιμο του παλαιότερου εν λειτουργία ινδικού εστιατορίου στην Βρετανία, μετά από απόφαση της Crown Estate, μιας ανεξάρτητης εταιρείας ακινήτων τα κέρδη της οποίας πηγαίνουν στο βρετανικό υπουργείο Οικονομικών.

Το εστιατόριο Veeraswamy, το οποίο ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1926, βρίσκεται στο ιστορικό κτήριο Victory House στην οδό Regent Street στο κεντρικό Λονδίνο, και σέρβιρε φαγητό ακόμα και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο συνιδιοκτήτης του εστιατορίου, Ραντζίτ Μαθράνι, δήλωσε ότι ζήτησε από τον βασιλιά να βοηθήσει να σωθεί το Veeraswamy «από το να εξαφανιστεί».

Από την πλευρά της, η Crown Estate δήλωσε ότι η απομάκρυνση του εστιατορίου από τις τρέχουσες εγκαταστάσεις του «δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη ελαφρά τη καρδία», ενώ το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά θέμα της Crown Estate.

Διάσημοι σεφ, όπως οι Ρεϊμόν Μπλανκ, Μισέλ Ρουξ και Ρίτσαρντ Κόριγκαν, έχουν υπογράψει μια αίτηση για την διάσωση του εστιατορίου, η οποία έχει πλέον συγκεντρώσει περισσότερες από 20.000 υπογραφές. Να σημειωθεί ότι το εστιατόριο έλαβε ένα αστέρι Michelin το 2016.

Η αίτηση έχει πλέον συγκεντρώσει περισσότερες από 20.000 υπογραφές change.org

Η αίτηση καλεί τον βασιλιά να «προστατεύσει ένα ιστορικό ίδρυμα» και να σώσει ένα «σύμβολο των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ινδίας και Βρετανίας».

Ο Μαθράνι δήλωσε ότι αισθάνεται «ότι 100 χρόνια ιστορίας καταλήγουν στον κάδο». «Η Crown Estate είναι σαν ένας τοίχος από τούβλα. Θα θέλαμε ο βασιλιάς να πείσει την Crown (Estate) να μας μιλήσει, να είναι λογική και να συζητήσει μαζί μας».

Η σύζυγός του Μαθράνι και συνιδιοκτήτρια του εστιατορίου, Ναμίτα Παντζάμπι, δήλωσε: «Το Veeraswamy είχε αναλάβει δύο φορές τραπέζια catering για το Παλάτι του Μπάκιγχαμ με εντολή της βασίλισσας Ελισάβετ. Η πρώτη φορά ήταν το 2009, όταν την επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ινδίας, και η δεύτερη το 2017, όταν η Ινδία γιόρτασε τα 70 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Είναι απίστευτο να μας ζητούν να κλείσουμε μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει. Μαζί με άλλα δύο καταστήματα, είμαστε τα παλαιότερα σε ολόκληρη την Regent Street».

Η Σόνια Κανάβο, η οποία εργάζεται στο Veeraswamy εδώ και 21 χρόνια, δήλωσε: «Είμαι πολύ λυπημένη για τα νέα, είμαστε ενωμένοι και ελπίζουμε ότι η Crown Estate θα μας αφήσει να παραμείνουμε ανοιχτοί. Είμαστε στο ίδιο σημείο, εδώ και 100 χρόνια και ήταν τιμή μας να είμαστε μέρος αυτού του ιστορικού κτιρίου».

Η διαμάχη του ινδικού εστιατορίου με την Crown Estate ξεκίνησε αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκσυγχρονίσει το κτίριο, το οποίο είναι καθορισμένο ως ιστορικό μνημείο βαθμού Grade 2. Τα σχέδια εκσυγχρονισμού δείχνουν ότι οι αλλαγές θα καθιστούσαν την είσοδο του εστιατορίου απρόσιτη.

Ένας εκπρόσωπος της Crown Estate δήλωσε: «Πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση στο κτήριο Victory House, ώστε να συμμορφωθεί με τα σύγχρονα πρότυπα».

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι προσέφερε βοήθεια στην επιχείρηση για να βρει έναν νέο χώρο στην περιοχή West End, καθώς και οικονομική αποζημίωση.