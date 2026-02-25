Καβάλα: Εκταφή 150 σορών γιατί δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεση λόγω Covid-19

Η Καβάλα βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου και ανθρώπινου ζητήματος που αφορούσε τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Συνολικά 150 σοροί, ανθρώπων που είχαν νοσήσει από covid και στην συνέχεια πέθαναν στην περίοδο της πανδημίας, είχαν τοποθετηθεί σε ειδικούς πλαστικούς σάκους, σύμφωνα με την ισχύουσα τότε αυστηρή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και στην συνέχεια τάφηκαν κανονικά. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στα Δημοτικά Κοιμητήρια της πόλης, διαπίστωσαν στην πρώτη εκταφή ότι πέντε χρόνια μετά δεν είχε επέλθει καμίας μορφής αποσύνθεση. Έτσι, κινήθηκε η διαδικασία για την εκταφή τους, την αφαίρεση των πλαστικών σάκων και στην συνέχεια των επανανταφιασμό τους.

Η εκταφή είχε προγραμματιστεί καθώς, όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου Καβάλας, υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων χώρων για νέες ταφές. Ωστόσο, η διαδικασία ανέδειξε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς οι σοροί δεν είχαν αποσυντεθεί μετά από πέντε χρόνια, λόγω της τοποθέτησής τους σε πλαστικούς σάκους όπως όριζε η αρχική ΚΥΑ.

«Μια δύσκολη διαδικασία»

«Οι συγκεκριμένες εκταφές είναι μια δύσκολη διαδικασία, πλην όμως αναγκαίες», τόνισαν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου. «Η τήρηση της ΚΥΑ ήταν μεν απαραίτητη αλλά μάλλον κανείς δεν σκέφτηκε τότε πως θα επέλθει η αποσύνθεση αν δεν μπορούσε να μπει οξυγόνο, οπότε οι σοροί έμειναν σχεδόν ανέπαφοι λόγω των πλαστικών σάκων. Παρά τις δυσκολίες, η όλη διαδικασία της εκταφής και του επανανταφιασμού θα γίνει με απόλυτο σεβασμό προς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους».

Η αρχική ΚΥΑ προέβλεπε ότι οι θανόντες από Covid-19 έπρεπε να παραμείνουν θαμμένοι για δέκα χρόνια για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά η αναθεώρηση μείωσε αυτό το χρονικό όριο στα πέντε χρόνια, επιτρέποντας στον δήμο να προχωρήσει στην εκταφή.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την εκταφή και επανενταφιασμό των σορών χωρίς να υπάρχει καμία επιβάρυνση για τις οικογένειες.

Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες με όλες τις σορούς να επανταφιάζονται σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν θαμμένες για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο ώστε να επιτευχθεί η φυσική αποσύνθεση. Παρά την τεχνική φύση του ζητήματος, η εξέλιξη αυτή υπενθυμίζει τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που έφερε η πανδημία της Covid- 19.

