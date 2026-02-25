ΑΠΘ: Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού

Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης τεχνολογικού εξοπλισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγική Αριστείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» το οποίο εντάσσεται στη δράση «Πανεπιστήμια Αριστείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στα πλαίσια του έργου, η Cosmos Business Systems προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει:

Σταθμούς εργασίας αυξημένων δυνατοτήτων για απαιτητικές ερευνητικές και υπολογιστικές εφαρμογές

Σταθμούς εργασίας τυπικών δυνατοτήτων για διοικητικές και ακαδημαϊκές ανάγκες

Ηλεκτρονικές ταμπλέτες για ενίσχυση της ευελιξίας στην εκπαιδευτική διαδικασία

Wireless access points ιδιαίτερα υψηλών δυνατοτήτων για αναβάθμιση της ασύρματης συνδεσιμότητας

Ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε κεντρικές υποδομές του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των νησίδων Η/Υ, αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων, ενισχύοντας τις ψηφιακές υποδομές σε όλο το campus.

Η ολοκλήρωση του έργου ενισχύει ουσιαστικά τις ψηφιακές υποδομές του Πανεπιστημίου, υποστηρίζει την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα, βελτιώνει την καθημερινή εμπειρία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού και δημιουργεί ένα σύγχρονο, αποδοτικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης και εργασίας. Το έργο αποτελεί κρίσιμο βήμα στον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδρύματος και στην ενίσχυση της στρατηγικής του για αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Ο κ. Σταύρος Ελευθερίου, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος της Cosmos Business Systems, δήλωσε:

Η Cosmos Business Systems παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας, υποστηρίζοντας τον δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα σε έργα στρατηγικής σημασίας.

Σχετικά με την Cosmos Group

Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE, CBS IT Systems Cyprus LTD, CBS.LAN Α.Ε., Novelcosmos Α.Ε.) συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς.

Ο κύκλος εργασιών της το 2025 ανήλθε στα 93 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.

Η Cosmos Business Systems συμπληρώνει το 2026, 38 χρόνια λειτουργίας.

