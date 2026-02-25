Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επιδρομή σε αγορά χωριού

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή του στρατού της Μιανμάρ σε αγορά χωριού στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο τοπικές οργανώσεις.

Ο Στρατός του Αρακάν, μια εθνοτική ένοπλη οργάνωση, δήλωσε ότι «17 αθώοι άμαχοι σκοτώθηκαν χθες, Τρίτη, σε πλήγμα στο χωριό Γιόε Νγκου, στην πολιτεία Ραχίν, στη δυτική Μιανμάρ», ενώ η εθελοντική οργάνωση πολιτών «Σύλλογος Νέων Ποναγκιούν» (PYA) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 18.

«Το σκηνικό ήταν πραγματικά φρικτό, τέσσερα ή πέντε κτίρια κάηκαν και πολλά άλλα καταστράφηκαν», σχολίασε ο πρόεδρος του PYA, Πιε Φίο Νάινγκ, που επισκέφθηκε το σημείο μετά την επίθεση.

«Άνθρωποι έκλαιγαν, ενώ πολλά πτώματα βρίσκονταν διασκορπισμένα στην περιοχή. Κάποιοι έφευγαν από την περιοχή για να γλιτώσουν, ενώ σπίτια εξακολουθούσαν να καίγονται όταν φτάσαμε», είπε ο ίδιος.

Rakhine Fury Grows as Myanmar Junta Airstrike Kills 18 at Market https://t.co/FzSz2yEASQ



You have fools from ASEAN who will try to tell the relatives of the 18 victims to move on,negotiate and reconcile with the leaders who ordered the pilots to drop the bomb — Tommy Han Min (@mintommy1993) February 25, 2026

Οι οργανώσεις πολιτών «κρούουν» συχνά τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδεινούμενη κρίση στην πολιτεία Ραχίν, στα σύνορα με το Μπανγκλαντές.

Ο στρατιωτικός αποκλεισμός, σε συνδυασμό με την εμφύλια σύγκρουση και τις πρόσφατες μαζικές περικοπές της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχει προκαλέσει «εντυπωσιακή αύξηση της πείνας και του υποσιτισμού» στην πολιτεία, προειδοποιούσε πέρυσι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

Ο στρατός κατηγορείται για διάπραξη θηριωδιών σε αυτήν την περιοχή, αλλά και ο Στρατός του Αρακάν έχει ενοχοποιηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με παρατηρητές, οι οποίοι έχουν καταγράψει περιπτώσεις απαγωγών, βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

Ο Στρατός του Αρακάν επιβλήθηκε ως μια από τις πιο ισχυρές οργανώσεις που αντιτάσσονται στο καθεστώς της χούντας και έχει προωθηθεί σε θέσεις στη Ραχίν, κυρίως στην Σίτουε, την πρωτεύουσά της.

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του.

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021 κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης της ηγέτιδος της αντιπολίτευσης Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Στον εμφύλιο πόλεμο συγκρούονται φιλοδημοκρατικοί μαχητές που έχουν σχηματίσει ανταρτικές μονάδες που μάχονται στο πλευρό πολιτοφυλακών που συνίστανται από εθνοτικές μειονότητες οι οποίες αντιτίθενται εδώ και χρόνια στην κεντρική εξουσία.