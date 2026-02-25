Ρία Ελληνίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρώτο κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη
O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Ταϊλάνδη, σε ένα ταξίδι – δώρο του μοντέλου προς την τραγουδίστρια, όπως εκείνη γνωστοποίησε στο ΤikTok.
Τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όσο και η Ρία Ελληνίδου μοιράζονται καθημερινά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, με το πρώτο κοινό στιγμιότυπο να ανεβαίνει στο Instagram.
Σε ένα από τα σχόλια που δέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε ανάρτησή του στο Tik Tok, ρωτήθηκε: «μπας και έχουμε καμιά πρόταση;», με τον ίδιο να απαντά αινιγματικά βάζοντας emoji με χαμόγελα.
