Ρία Ελληνίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρώτο κοινό βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη

O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Ταϊλάνδη, σε ένα ταξίδι – δώρο του μοντέλου προς την τραγουδίστρια, όπως εκείνη γνωστοποίησε στο ΤikTok.

Τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όσο και η Ρία Ελληνίδου μοιράζονται καθημερινά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, με το πρώτο κοινό στιγμιότυπο να ανεβαίνει στο Instagram.

Σε ένα από τα σχόλια που δέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε ανάρτησή του στο Tik Tok, ρωτήθηκε: «μπας και έχουμε καμιά πρόταση;», με τον ίδιο να απαντά αινιγματικά βάζοντας emoji με χαμόγελα.

