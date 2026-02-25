ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου - Συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Snapshot Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για τις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ το Σάββατο 28 Φλεβάρη, τη μέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωση της.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

«Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!»