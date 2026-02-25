Ρώμη: Πεθερός επιτέθηκε με μπαλτά στη νύφη του στη μέση του δρόμου
Ο 85χρονος, κρατώντας μπαλτά, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια
Snapshot
- Ένας 85χρονος στη Ρώμη επιτέθηκε με μπαλτά στη 41χρονη νύφη του, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια.
- Η επίθεση συνέβη μετά από τυχαία συνάντηση στον δρόμο, όπου ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα.
- Υπαξιωματικός των καραμπινιέρων, εκτός υπηρεσίας, επενέβη άμεσα και ακινητοποίησε τον δράστη μέχρι την άφιξη περιπολικού.
- Η 41χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο San Camillo και βρίσκεται εκτός κινδύνου για τη ζωή της.
- Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.
Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/2) στη Ρώμη, όταν 85χρονος επιτέθηκε με μπαλτά στη νύφη του ηλικίας 41 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε αφότου η γυναίκα είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι της.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη συνάντησε τυχαία στον δρόμο τον πεθερό της, ο οποίος, κατά τις ίδιες πηγές, φέρεται να της είχε στήσει ενέδρα. Ο 85χρονος, κρατώντας μπαλτά, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.
Την επίθεση σταμάτησε υπαξιωματικός των καραμπινιέρων, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή. Επενέβη άμεσα, αφόπλισε και ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο μέχρι την άφιξη περιπολικού.
Η 41χρονη διακομίστηκε από διασώστες στο νοσοκομείο San Camillo. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.
Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.