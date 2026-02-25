Ρώμη: Πεθερός επιτέθηκε με μπαλτά στη νύφη του στη μέση του δρόμου

Snapshot Ένας 85χρονος στη Ρώμη επιτέθηκε με μπαλτά στη 41χρονη νύφη του, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια.

Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/2) στη Ρώμη, όταν 85χρονος επιτέθηκε με μπαλτά στη νύφη του ηλικίας 41 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε αφότου η γυναίκα είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 41χρονη συνάντησε τυχαία στον δρόμο τον πεθερό της, ο οποίος, κατά τις ίδιες πηγές, φέρεται να της είχε στήσει ενέδρα. Ο 85χρονος, κρατώντας μπαλτά, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας της τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.

Την επίθεση σταμάτησε υπαξιωματικός των καραμπινιέρων, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή. Επενέβη άμεσα, αφόπλισε και ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο μέχρι την άφιξη περιπολικού.

Η 41χρονη διακομίστηκε από διασώστες στο νοσοκομείο San Camillo. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.