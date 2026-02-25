Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που έκρυβε κοκαΐνη σε φούρνο μικροκυμάτων

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις άτομα για συμμετοχή σε διεθνή εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών στην Ελλάδα.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 3 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.

Κατασχέθηκαν επίσης κάνναβη, αεροβόλο όπλο, ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και τέσσερα οχήματα, δύο από τα οποία επαγγελματικά.

Άλλο ένα άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν γιατί συμμετείχαν σε διεθνή εγκληματική ομάδα που έφερνε και πουλούσε ναρκωτικά στην Ελλάδα. Στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα δύο άτομα, από τα οποία το ένα έχει αναγνωριστεί και αναζητείται.

Οι αστυνομικοί, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 έκαναν επιχείρηση, παρακολουθώντας ένα ύποπτο δέμα που είχε έρθει από ευρωπαϊκή χώρα.

Οι κατηγορούμενοι παρέλαβαν το δέμα και προσπαθούσαν να αποφύγουν την παρακολούθηση μέχρι να το μεταφέρουν στον τελικό προορισμό του. Όταν έφτασαν σε σπίτι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν. Ένας από αυτούς αντιστάθηκε έντονα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Μέσα στο δέμα βρέθηκαν σχεδόν 3 κιλά κοκαΐνης (2.927 γραμμάρια), τα οποία ήταν κρυμμένα προσεκτικά μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και αυτοκίνητα των συλληφθέντων, βρέθηκαν επίσης:

3 γραμμάρια κάνναβης

ένα αεροβόλο όπλο

δύο ζυγαριές ακριβείας

τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Η αστυνομία κατέσχεσε και τέσσερα οχήματα, από τα οποία τα δύο ήταν επαγγελματικά και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά.

Οι τρεις συλληφθέντες, που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.