Τραυματίστηκε 14χρονος σε τροχαίο ατύχημα στην Οινόη

Ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί για τις συνθήκες τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης κοντά στην Οινόη, όταν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες έναν 48χρονο και τον 14χρονο θετό γιο του προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Θωμά κοντά στην Οινόη, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 48χρονος εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε σε κολώνα της ΔΕΗ στην οποία προσέκρουσε. Ενα 14χρονο παιδί, θετός γιος του οδηγού, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικώς στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στη συνέχεια, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μέχρι αυτή την ώρα.

Οι εμπλεκόμενοι αναφέρουν στις καταθέσεις τους ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο 48χρονος. Μετά το ατύχημα και αφού το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του πατριού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Λίγη ώρα μετά τη σύλληψη και τις εξηγήσεις που έδωσε, ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Διόρθωση

Στην αρχική εκδοχή του κειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, αναφερόταν ότι το τροχαίο προκλήθηκε επειδή οδηγούσε ο 14χρονος. Η ίδια ιστοσελίδα eviaonline ανέφερε ότι ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, αφού προηγουμένως είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να κάνει βόλτα.

Οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται από αστυνομικές πηγές και γι' αυτό προβαίνουμε στην αναγκαία διόρθωση.

«Δεν οδηγούσε ο ανήλικος αλλά ο πατριός του»

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ κατά την διάρκεια του τροχαίου ατυχήματος το αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο το οδηγούσε ο 48χρονος πατριός του 14χρονου και όχι ο ανήλικος.

Επίσης, πηγές της Αστυνομίας διαψεύδουν πως ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος και τονίζουν πως αφού αρχικώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και παραμένει νοσηλευόμενος χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

