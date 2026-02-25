Athens Defence Summit 2026: Το μέλλον του πολέμου και η υπεράσπιση της ελευθερίας

Κεντρικός πυλώνας του Συνεδρίου αποτελεί η στρατηγική σχέση μεταξύ της Δύσης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική

Athens Defence Summit 2026: Το μέλλον του πολέμου και η υπεράσπιση της ελευθερίας
Στις 20 και 21 Μαΐου 2026 η Αθήνα θα φιλοξενήσει το πρώτο Athens Defence Summit (ADS), μια διεθνή, υψηλού επιπέδου σύνοδο στρατηγικού διαλόγου αφιερωμένη στην υπεράσπιση της ελευθερίας, στο μέλλον του πολέμου και στην ανανέωση των συμμαχιών, σε μια περίοδο επιταχυνόμενων τεχνολογικών και γεωπολιτικών μεταβολών.

Το Athens Defence Summit τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα, οι αεροδιαστημικές δυνατότητες και η βιομηχανική ισχύς αναδιαμορφώνουν τον ίδιο το χαρακτήρα του πολέμου, το ADS συγκεντρώνει πολιτική ηγεσία, στρατιωτική διοίκηση, αμυντική βιομηχανία και κορυφαίους στρατηγικούς αναλυτές με σκοπό να εξετάσουν πώς τα κράτη διαφυλάσσουν την κυριαρχία τους και διατηρούν αξιόπιστη δύναμη αποτροπής.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται ο Frans Timmermans, πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας· ο Στρατηγός Sir Ralph Wooddisse, Διοικητής του Allied Rapid Reaction Corps του ΝΑΤΟ· ο Gus Bilirakis, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών· ο Ehud Olmert, πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Στρατηγός Sir Nick Carter, πρώην Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και Distinguished Fellow του Hoover Institution· ο Andrés Pastrana, πρώην Πρόεδρος της Κολομβίας και Πρόεδρος της Χριστιανοδημοκρατικής Διεθνούς (CDI), ο Gilles Kepel, Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου Emmanuel Macron για τη Μεσόγειο, ο Matthew Boyle, Επικεφαλής του Γραφείου Ουάσιγκτον του Breitbart News και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι συζητήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών παραγόντων θα επικεντρωθούν στην εξέλιξη της διατλαντικής αμυντικής συνεργασίας, στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών στο στρατιωτικό δόγμα, στην αναδιάρθρωση της αποτρεπτικής αρχιτεκτονικής και στη στρατηγική συνοχή των δημοκρατικών συμμαχιών σε συνθήκες ανανεωμένου ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων.

Κεντρικός πυλώνας του Συνεδρίου αποτελεί η στρατηγική σχέση μεταξύ της Δύσης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο George Birnbaum, πρώην Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu του Ισραήλ και σύμβουλος πολλών Αρχηγών Κράτους, η Monica Juma, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Κένυας· ο Στρατηγός Robert Kibochi, πρώην Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων της Κένυας· ο Greg Mills, Στρατηγικός Σύμβουλος του Προέδρου της Ζάμπια και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του RUSI· ο Mohamed Yusuf Ali, Υπουργός Άμυνας της Σομαλιλάνδης· και ο Shoresh Ismail Abdulla, Υπουργός Στρατιωτικών Υποθέσεων της Κυβέρνησης της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν. Οι παρεμβάσεις τους θα εξετάσουν την περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών δομών, τη θαλάσσια σταθερότητα και τις επιπτώσεις του εξωτερικού ανταγωνισμού στο Κέρας της Αφρικής και στη Μέση Ανατολή. Το ADS αντιμετωπίζει τις περιοχές αυτές όχι ως περιφερειακές υποσημειώσεις, αλλά ως κομβικούς χώρους διαμόρφωσης της νέας παγκόσμιας ισορροπίας.


Στο Athens Defence Summit συμμετέχουν επίσης ως ομιλητές οι αρμόδιοι Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης: O Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, o Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας καθώς και οι επικεφαλής των δύο κρατικών αμυντικών βιομηχανιών της χώρας: ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, και ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Επιπλέον, επιβεβαιωμένοι ομιλητές είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Πάνος Σταμπουλίδης και ο Ειδικός Γραμματέας Foresight της Προεδρίας της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Η Αθήνα, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου, Αφρικής και Κόλπου, προσφέρει το απαραίτητο γεωπολιτικό πλαίσιο για ένα διάλογο ουσίας. Το Athens Defence Summit (ΑDS) διατυπώνει μια σαφή θέση: η ελευθερία διαρκεί μόνο όταν θεμελιώνεται σε στρατηγική διορατικότητα, βιομηχανική ισχύ και ακέραια ευθυγράμμιση των συμμαχικών εθνών.

