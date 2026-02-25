Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του Νίκου Σκαλκώτα σε παγκόσμια πρώτη μεταγραφή για δύο πιάνα, σε περιοδεία σε Αθήνα και Βόρεια Ελλάδα

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ), που ιδρύθηκε από το Qualco Foundation και τον όμιλο Qualco με αποστολή τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, θέτει υπό την αιγίδα του και υποστηρίζει θεσμικά τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα».

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα. Ο πυρήνας της συναυλίας αποτελείται από 12 διάσημους Ελληνικούς Χορούς, οι οποίοι πλαισιώνονται από έργα των Γ. Κωνσταντινίδη, M. Infante και B. Bartók, καθώς και από δύο σύγχρονες δημιουργίες του Φ. Τσαλαχούρη, τοποθετώντας το έργο του Σκαλκώτα στο ευρύτερο ελληνικό και διεθνές καλλιτεχνικό πλαίσιο.

Την ιδέα και την υλοποίηση υπογράφουν οι πιανίστες Χαρά Ιακωβίδου και Ludovic Frochot, οι οποίοι προσέγγισαν το έργο με σεβασμό και δεξιοτεχνία.

ludovic-frochot-xara-iakwbidoy.jpg

Ludovic Frochot, Χαρά Ιακωβίδου

Η περιοδεία ξεκίνησε με την παγκόσμια πρεμιέρα στην Αθήνα, στις 18 Φεβρουαρίου, στο Ωδείο Αθηνών – Αίθουσα « Άρης Γαρουφαλής», με θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Επόμενος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη, στις 25 Φεβρουαρίου, 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» Μ2, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλίες σε Βέροια και Κομοτηνή αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας μέσα στο 2026.

Η πιανίστα Χαρά Ιακωβίδου, συνδημιουργός της πρωτοβουλίας, δηλώνει: «Με την μεταγραφή των Χορών που έκανε ο Ludovic Frochot, μεταφέραμε τον πλούτο της ορχηστρικής παρτιτούρας του Σκαλκώτα σε έναν συμφωνικό ήχο για δύο πιάνα. Ήταν για μας ταυτόχρονα πρόκληση αλλά και συναρπαστική εμπειρία. Στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε την μεγάλη χαρά να τυχαίνουμε στήριξης από έναν σημαντικό φορέα για την διάσωση και προβολή του ελληνικού μουσικού πλούτου, το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς».

Η Ρενάτα Δαλιανούδη, Διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας, Αν. Καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΕΜΚ, επισημαίνει: «Η σημαντική αυτή καλλιτεχνική περιοδεία αναδεικνύει το έργο του Νίκου Σκαλκώτα μέσα από μια σπάνια και δεξιοτεχνική διασκευή, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αξία της μουσικής δημιουργίας του και τοποθετώντας το στο παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθαι».

Μέσα από τον συγκεκριμένο κύκλο συναυλιών και αντίστοιχες πρωτοβουλίες, το ΙΕΜΚ επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο έργα-σταθμούς που καθόρισαν την ελληνική ταυτότητα στη μουσική και να στηρίξει καλλιτεχνικές προσπάθειες υψηλού επιπέδου, οι οποίες προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό εντός και εκτός συνόρων».

main-photo.jpg

Πρόγραμμα Συναυλιών

Θεσσαλονίκη | Τετάρτη 25/2/2026, 20:30

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» Μ2

Βέροια | Πέμπτη 26/2/2026, 20:00

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Σκηνή «Οδυσσέα Γωνιάδη»

Κομοτηνή | Σάββατο 28/2/2026, 20:30

Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Λίγα Λόγια για το ΙΕΜΚ

Μέσα από τις δράσεις του, το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ) ενισχύει σταθερά τον ρόλο του ως ένα δυναμικό και καινοτόμο επιστημονικό ινστιτούτο, το οποίο ερευνά και καταγράφει μουσικά τεκμήρια και συνεργάζεται με φορείς σε δράσεις, με στόχο τη συνολική καταγραφή, προβολή και προώθηση της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, παλαιάς και σύγχρονης. Το Qualco Foundation, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Ομίλου Qualco, αποτελούν μαζί με τον Όμιλο Qualco ιδρυτικούς υποστηρικτές του ΙΕΜΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΙΕΜΚ iemk.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook @iemkgr, Instagram @iemkgr, Spotify @ΙΕΜΚ, YouTube @Iemk-inst).

