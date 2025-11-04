Βοηθάς τους συνανθρώπους σου; Πώς οι καλές πράξεις επιβραδύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου

Η κοινωνική προσφορά είναι το καλύτερο «αντιγηραντικό» για το μυαλό

Η κοινωνική προσφορά δεν κάνει καλό μόνο στην ψυχή, αλλά και το μυαλό. Νέα έρευνα των πανεπιστημίων του Τέξας και της Μασαχουσέτης επιδεικνύει ότι όσοι βοηθούν τακτικά ανθρώπους έξω από το σπίτι τους, είτε μέσω εθελοντισμού, είτε απλώς κάνοντας καθημερινές πράξεις, παρουσιάζουν 15% έως 20% πιο αργή φθορά του εγκεφάλου με το πέρασμα του χρόνου.

Η μελέτη παρακολούθησε πάνω από 30.000 Αμερικανούς για περίπου 20 χρόνια και διαπίστωσε ότι ακόμη και 2 έως 4 ώρες την εβδομάδα βοήθειας σε άλλους αρκούν για να κάνουν διαφορά. Οι ερευνητές είδαν αντίστοιχα οφέλη τόσο σε όσους συμμετέχουν σε οργανωμένα προγράμματα εθελοντισμού, όσο και σε όσους κάνουν μικρές, καθημερινές πράξεις, από τη βοήθεια ενός γείτονα με τα ψώνια, μέχρι να κρατήσουν τα εγγόνια τους.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Social Science & Medicine και χρηματοδοτήθηκε από τα National Institute on Aging και Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, αναδεικνύει πόσο κρίσιμο είναι για τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους να παραμένουν κοινωνικά ενεργοί.

