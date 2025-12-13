Βουλή - Συζήτηση Προϋπολογισμού - Γεωργιάδης: Στο «Σωτηρία» περπατάμε ήδη μέσα

Ευθεία επίθεση στην Αριστερά για τα θέματα Υγείας, που διατείνονται ότι τα νοσοκομεία καταρρέουν, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

«Και περισσότερα χρήματα δίνουμε και περισσότερο προσωπικό», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Απάντησε και σε όσα υποστήριξε η αντιπολίτευση ότι χάνονται χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης: «Στο «Σωτηρία» περπατάμε ήδη μέσα, 30 Ιουνίου θα κάνουμε τα εγκαίνια».

Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προέβλεπε 4,114 δισ. ευρώ δαπάνες για την υγεία ενώ του 2026 το ποσό ανέρχεται σε 8,242 δισ. ευρώ.

«Τα 4,114 δισ. ευρώ η αριστερά τα ψήφισε. Τα 8,242 δισ. ευρώ τα καταψηφίζει και την ίδια ώρα οι συνδικαλιστές τους φωνάζουν σήμερα “δώστε παραπάνω λεφτά για την υγεία”» είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 για την Υγεία είναι ο «μεγαλύτερος από συστάσεως ελληνικού κράτους» ενώ ενημέρωσε πως μόνο για τα νοσοκομεία το κονδύλι ανέρχεται σε 4,607 δισ. ευρώ.

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Υγείας μιλώντας για το MyHealth app αποκάλυψε ότι το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου κλείστηκαν 1.100.000 ραντεβού.

Ποιοι θα μιλήσουν σήμερα

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, με ομιλίες υπουργών και βουλευτών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στο βήμα αναμένεται σήμερα να ανέβουν οι Υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

