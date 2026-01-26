Υπουργικό: Κατατίθεται πρόταση για επιστολική ψήφο σε όσους εκλογείς βρίσκονται εκτός Ελλάδας

Συνεδρίασε σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2026, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας».

Το νομοσχέδιο εισάγει τις εξής μεταρρυθμίσεις:

Επιστολική ψήφος για τους εκτός επικράτειας εκλογείς

Εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Αναλυτικότερα:

Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της χώρας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση για το Υπουργικό, η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024, απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την πατρίδα.

«Εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμμερίζονται την ανάγκη να δυναμώσουμε τη φωνή των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για αυτούς ήδη από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού» σημειώνεται.

Επίσης, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος.

Επισημαίνεται ότι η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού.

Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα πακέτο παρεμβάσεων για ένα κράτος πιο φιλικό στο πολίτη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που καλύπτει αρκετά Υπουργεία, με κοινό παρονομαστή τη μάχη με το βαθύ κράτος. Έρχεται σε συνέχεια της μάχης για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, τη γρήγορη απονομή των συντάξεων, τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Επιπλέον, προχωρεί παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του ΟΣΕ, την εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο, καθώς και τη νομοθετική πρωτοβουλία για τις πολεοδομίες.

Το πακέτο αυτό των αντιγραφειοκρατικών μεταρρυθμίσεων στηρίζεται σε υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις βουλευτών, αλλά και απλών πολιτών που απάντησαν στα σχετικά ερωτηματολόγια που κυκλοφόρησαν το 2025.

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που παρουσιάστηκαν είναι:

- Η αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση των δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει η δημόσια διοίκηση.

- Η αποχή, υπό προϋποθέσεις, του Δημοσίου από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών, όπου δεν υπάρχει περίπτωση δικαίωσης του Δημοσίου, με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου. Υπενθυμίζεται ότι κατά καιρούς, το κράτος έχει διεκδικήσει την πόλη της Σαρωνίδας, τη μισή Καρδίτσα κλπ.

- Η δυνατότητα για επέκταση του πετυχημένου μοντέλου του ΕΦΚΑ με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες και σε άλλες πτυχές της δημόσιας διοίκησης, όπως πχ οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Περαιτέρω, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κΔόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού:

Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατροί και νοσηλευτές. Εισάγονται περιορισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι εάν ακίνητο ευρισκόμενο στις περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί μεταβιβαστεί για οποιαδήποτε αιτία, τότε διαγράφεται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή του σε αυτό για το χρονικό διάστημα που ισχύει κατά περίπτωση ο περιορισμός. Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει τις εξής θεματικές ενότητες:

Κεφάλαιο Α: Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας, πιστοποίησης και χρηματοδότησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εκσυγχρονίζεται και συστηματοποιείται με νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Κεφάλαιο Β: Προβλέπεται ενιαίος κανονισμός για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Κεφάλαιο Γ: Θεσπίζεται πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης ατόμων με αναπηρία όρασης στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

Κεφάλαιο Δ: Καθιερώνεται η διευρυμένη εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

Κεφάλαιο Ε: Συστήνονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας το Μητρώο Δομών Αναπηρίας και το Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Αναπηρίας ενώ χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Κεφάλαιο ΣΤ: Παραμετροποιείται και διευρύνεται το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε περισσότερες ακριτικές περιοχές.

Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του απαρχαιωμένου, κατακερματισμένου και συχνά αντιφατικού πλαισίου, ώστε να καταστεί αυτό αποτελεσματικό στην υποστήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που καλούνται να ακολουθήσουν τα άτομα με αναπηρία και οι Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας και να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην έμπρακτη υποστήριξη των αναπήρων για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και της κοινωνικής τους ένταξης αλλά και στην αποτροπή της περαιτέρω μείωσης του πληθυσμού.

Όλο το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του Κράτους στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Το νομοσχέδιο δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για την πράσινη μετάβαση και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προβλήματα ενεργειακής φτώχειας και ανισοτήτων, διασφαλίζοντας κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύστασης μιας ενιαίας Ειδικής Υπηρεσίας.

Στόχοι του παρόντος νομοσχεδίου είναι:

α) η προώθηση των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική ουδετερότητα, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της καθιέρωσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

β) η παροχή στοχευμένης στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά, ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτους χρήστες μεταφορών, ιδίως σε όσους δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες ή δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος μεταφορών.

Δημιουργείται σε εθνικό επίπεδο το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για τον συντονισμό, την εποπτεία και την υποστήριξη της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Ακολούθως, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο. Στρατηγικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο στοχευμένος εξορθολογισμός του συστήματος επιλογής των δημοσίων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, μέσα από τη διαμόρφωση μιας γρήγορης διαδικασίας που θα διερευνά, θα σταθμίζει και θα αξιολογεί στοιχεία της προσωπικότητας των υποψηφίων με έμφαση στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις διοικητικές δεξιότητες. Το σχέδιο νόμου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι θέσεις ευθύνης στο δημόσιο πληρούνται με υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των θέσεων αυτών, ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Με το ισχύον σύστημα έχουν εντοπιστεί αρκετά προβληματικά σημεία:

η επιλογή γίνεται με μία σύνθετη διαδικασία στην οποία αποδίδεται αυξημένη βαρύτητα στα τυπικά προσόντα και την αποκτηθείσα εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, τα οποία αναμφίβολα αποτελούν ένα αντικειμενικό κριτήριο, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες του υποψηφίου στη διοίκηση ομάδας.

Απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λόγω του μη αυτοματοποιημένου υπολογισμού της μοριοδότησης και της διαχείρισης ενδεχόμενων ενστάσεων.

Παρατηρείται σημαντικός βαθμός ανομοιογένειας από τις διευθύνσεις διοικητικού των φορέων κατά την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών.

Δεν υπάρχει μια ενιαία ψηφιακή διαδικασία διαχείρισης της επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου εστιάζουν στη συνολική αναβάθμιση του συστήματος επιλογής και τοποθέτησης ανώτερων και ανώτατων στελεχών στον Δημόσιο Τομέα, με γνώμονα την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη θεσμική θωράκιση της διοίκησης.

Κεντρικό στόχο αποτελεί η διαμόρφωση μιας σαφούς και αποδοτικής ιεραρχίας, η οποία θα στηρίζεται σε δυνατή και ικανή ηγεσία, ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διοικητικές προκλήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ολιστική αξιολόγηση του προφίλ των υποψηφίων, η οποία δεν περιορίζεται σε τυπικά προσόντα, αλλά λαμβάνει υπόψη δεξιότητες, εμπειρία και ηγετικές ικανότητες, αξιοποιώντας σύγχρονα και επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία αξιολόγησης.

Παράλληλα, βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η ψηφιοποίηση, τυποποίηση και αυτοματοποίηση των σχετικών διαδικασιών, μέσω της ευρείας χρήσης νέων τεχνολογιών. Η δημιουργία Μητρώου υποψηφίων και η ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων τους επιτρέπουν τη δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής, εξαλείφοντας την ανάγκη φυσικών φακέλων και χρονοβόρων ελέγχων πληρότητας.

Ακόμα, ο υπουργός Υγείας Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Δημήτριος Βαρτζόπουλος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, που κατατείνουν, ενδεικτικά:

- στη θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας, ως μια διακριτής κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης με σκοπό την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες,

- στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και του προσωπικού τους, της εξέλιξης αυτού, καθώς και ζητημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας και ιδίως του Ε.Ο.Φ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

- στον εξορθολογισμό της διαδικασίας έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων με προτεραιοποίηση του αποθέματος που εισάγεται εκτάκτως σε περίπτωση μη τήρησης της δήλωσης του Κ.Α.Κ. περί διακοπής κυκλοφορίας ή έλλειψης φαρμάκου,

- στη ρύθμιση ζητημάτων για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη και τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού,

- στην ρύθμιση οργανωτικών και λειτουργικών ζητημάτων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.),

- στη ρύθμιση ζητημάτων των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών,

- στη ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων και της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων, καθώς και στην ενίσχυση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

- στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και στην ένταξή τους στο Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών,

- στη συμπλήρωση ρυθμίσεων των ν. 5216/2025 και 4139/2013 για την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως των ανηλίκων μέσω του αποτελεσματικού περιορισμού της πρόσβασης σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ και της επιβολής κυρώσεων σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων,

- στην πρόβλεψη ηλεκτρονικής εφαρμογής (app) για ογκολογικούς – αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχονται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και παραμέτρων υγείας από τον ασθενή, η συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων, καθώς και η υποστήριξη και παρακολούθηση των εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων, με υπενθυμίσεις και σχετικές ειδοποιήσεις προς τον ασθενή. Η εφαρμογή επίσης προσφέρει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και λειτουργίες υποστήριξης κοινότητας ασθενών, με στόχο την ενδυνάμωση, την ανταλλαγή εμπειριών και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπεία,

- στη σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας, ως επιστημονικού, συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Υγείας και

- στη σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής, ως επιστημονικού, συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται μείζονα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, προς όφελος των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών αλλά και όλων των πολιτών, με βασικούς στόχους:

- την αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα καινοτόμα ή/και μη κυκλοφορούντα στην χώρα,

- την αποτελεσματική κάλυψη της αγοράς και τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης,

- τον ουσιαστικότερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,

- την προστασία της δημόσιας ψυχικής υγείας, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και

- τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς όλο τον πληθυσμό που τις έχει ανάγκη.

Επιπλέον, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, σε εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, απλοποιείται και επιταχύνεται περαιτέρω η αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Αντιμετωπίζεται η υφιστάμενη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα στις μεταφορές και τη βιομηχανία με την επιβολή υποχρέωσης για χρήση ανανεώσιμων καυσίμων. Ενισχύεται ο υφιστάμενος μηχανισμός αποτροπής του greenwashing, δηλαδή της παρουσίασης ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμων ως ανανεώσιμων ενώ δεν είναι. Ιδίως διασφαλίζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στη βάση δεδομένων που τηρείται σε επίπεδο Ένωσης και θα επιτρέπει την ιχνηλάτηση των υγρών και αερίων ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις καλύπτουν την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης πολιτών και κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματιών και αντιμετωπίζεται η υστέρηση σε θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ στον τομέα της βιομηχανίας, καθώς και κατανάλωσης ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα. Πέραν τούτου, επιδιώκεται η αντιμετώπιση ζητημάτων ευελιξίας του συστήματος που ανακύπτουν από τη συμμετοχή των ΑΠΕ και των μπαταριών και αντιμετωπίζονται, δια της αυστηρότερης εφαρμογής της αλυσιδωτής χρήσης της βιομάζας, οι στρεβλώσεις της αγοράς πρώτων υλών βιομάζας.

Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης έως το 2030 και περαιτέρω. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς – ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, μεταφορές, κτίρια και βιομηχανία – μέσα από σαφείς εθνικούς στόχους, ενιαίες μεθοδολογίες υπολογισμού και αξιόπιστους μηχανισμούς παρακολούθησης. Παράλληλα, επιδιώκονται η περαιτέρω σύντμηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και η προώθηση έργων ΑΠΕ σε περιοχές επιτάχυνσης για την ενίσχυση της προβλεψιμότητας για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επιτυγχάνονται η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων και η κατάρτιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριος Παπαστεργίου παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που είναι σημαντικές για τη βελτίωση και την εξέλιξη της παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Βασικός στόχος είναι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» και της διασυνοριακής παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων. Ειδικότερα επιδιώκονται η σαφής ανάθεση εθνικών αρμοδιοτήτων συντονισμού και λειτουργίας του τεχνικού συστήματος, η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων με τις κοινές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μείωση του διοικητικού φόρτου και του χρόνου διεκπεραίωσης διασυνοριακών διαδικασιών, η ενσωμάτωση της αξιολόγησης διαλειτουργικότητας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών έργων, η ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μακροπρόθεσμα, το νομοσχέδιο συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες και στην εδραίωση της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα διαλειτουργικότητας.

Επιπλέον όσον αφορά τις διατάξεις για το CRM, βασικός τους στόχος είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από το δημόσιο, καθώς πλέον δεν θα χρειάζεται να αλληλεπιδρούν με διαφορετικά συστήματα, φορείς και υπηρεσίες αλλά θα υπάρχει ενιαία υποστήριξη και συντονισμός, κάτι που θα οδηγήσει σε εξάλειψη των καθυστερήσεων και μείωση της γραφειοκρατίας.

Τέλος, ο στόχος που διαπερνά εγκάρσια τις ρυθμίσεις για το Gov.gr είναι η ωρίμανση ενός οικοσυστήματος που υποστηρίζει τις διαδικασίες που τρέχουν «πίσω από τη σκηνή», μέσω α) της εξοικονόμησης πόρων στους συνεργαζόμενους Φορείς και β) της διευκόλυνσης της υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών εντός του νέου Διαχειριστικού Περιβάλλοντος Παροχής Υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης