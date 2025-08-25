Κωστής Χατζηδάκης: Δεν είναι στις προθέσεις μας η αλλαγή εκλογικού νόμου

Μείωση άμεσων φόρων θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων που θα ανακουφίσουν τις τσέπες των πολιτών». Οι μειώσεις θα αφορούν περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τη μεσαία τάξη, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Επιπλέον, έκανε αναφορά σε 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις μεσαίας και μεγάλης που θα τρέξουν το β' εξάμηνο του 2025. «Μία μεταρρύθμιση την εβδομάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κωστής Χατζηδάκης: Πώς βλέπει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με το εάν βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές».

«Αν κάνει κόμμα, θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς», πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι η παρούσα κατάσταση της αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Αναφορικά με τα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. «Θα πάμε αργά την άνοιξη του 2027 σε εκλογές με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο», κατέληξε.