Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης: Ειδική τριεδρική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στην επέκταση του δικαιώματος Επιστολικής Ψήφου Ελλήνων εξωτερικού στις εθνικές εκλογές.

Σχετικά με το θέμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε σήμερα κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο: Προτείνουμε Ειδική Τριεδρική Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού,

-οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12,

-το όριο εισόδου παραμένει στο 3%.

«Είναι αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη. Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου. Ξεκινούν γρήγορα οι διαβουλεύσεις» , ανέφερε ο πρωθυπουργός.

