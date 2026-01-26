Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης: Ειδική τριεδρική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο Μητσοτάκης
Οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12 - Το όριο εισόδου παραμένει στο 3%
Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στην επέκταση του δικαιώματος Επιστολικής Ψήφου Ελλήνων εξωτερικού στις εθνικές εκλογές.
Σχετικά με το θέμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε σήμερα κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο: Προτείνουμε Ειδική Τριεδρική Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού,
-οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12,
-το όριο εισόδου παραμένει στο 3%.
«Είναι αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη. Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου. Ξεκινούν γρήγορα οι διαβουλεύσεις» , ανέφερε ο πρωθυπουργός.
