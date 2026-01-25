Ο Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Ελλάδα μετά από μία σαρωτική εμφάνιση στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, στο Βελιγράδι, απέναντι στην Ιταλία, έγραψε Ιστορία με την κατάκτηση του πρώτου της ευρωπαϊκού μεταλλίου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και με εκπληκτική άμυνα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους «σέτε μπέλο», καθώς προηγήθηκε με 7-2 στο ημίχρονο, επικρατώντας εν τέλει με 12-5.

