Ελλάδα - Ιταλία: Έτσι έφτασε στο χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης Ελλάδα - Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο στο Βελιγράδι. 

Μετά από 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις και πολλές απογοητεύσεις, η Εθνική πόλο των ανδρών κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τη μοναδική μεγάλη διοργάνωση όπου δεν είχε μπορέσει μέχρι τώρα να ανέβει στο βάθρο.

Ο «μικρός» τελικός στην «Belgrade Arena» απέναντι στην Ιταλία εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, αφού το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε το αμυντικό... φίλτρο που είχε χάσει στον ημιτελικό με την Ουγγαρία και «καθάρισε» από νωρίς το ματς, φτάνοντας πανηγυρικά στο τελικό 12-5 και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

