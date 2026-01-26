Υπουργικό: Επιχείρηση «στροφή προς θετική ατζέντα» από το Μαξίμου - Τα 7 θέματα επί τάπητος

Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να αλλάξει την ατζέντα και να επικοινωνήσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται και πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2027

Κώστας Τσιτούνας

Υπουργικό: Επιχείρηση «στροφή προς θετική ατζέντα» από το Μαξίμου - Τα 7 θέματα επί τάπητος
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Μέγαρο Μαξίμου
Στο υπουργικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους υπουργούς του όχι μόνο την επιτάχυνση όσων έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν μέχρι το 2027 αλλά και την επικοινωνία προς τους πολίτες όλων των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.

Μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις που ταλαιπώρησαν την κυβέρνηση αλλά και την οικονομία συνολικά το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί αλλαγή ατζέντας και στροφή σε θετικές ειδήσεις επιδιώκοντας να επιστρέψει ο δημόσιος διάλογος στα κυβερνητικά πεπραγμένα και κυρίως στη μεγάλη λίστα των μεταρρυθμίσεων, με ορίζοντα το τρέχον έτος.

«Δεν γίνεται το κυβερνητικό έργο να περνάει συνεχώς σε δεύτερη θέση», λένε κυβερνητικά στελέχη και προσθέτουν «η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει από τώρα και να μην περιμένει η κυβέρνηση την προεκλογική περίοδο».

Στις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου για τη νέα χρονιά βρίσκονται σημαντικές πρωτοβουλίες που δρομολογούνται στην ψηφιακή διακυβέρνηση και την τεχνητή νοημοσύνη, δύο τομείς στους οποίους επενδύει ιδιαίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο τομέα των εργασιακών σχέσεων δρομολογείται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κ.α.

Στην υγεία, έχουν μπει οι βάσεις για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων σε 156 δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ολοκλήρωση κτιριακών ανακαινίσεων 80 νοσοκομείων του ΕΣΥ, εθνικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, ενώ στον τομέα της εκπαίδευσης, η θεσμοθέτηση του νέου Σχολείου και του Εθνικού Απολυτηρίου, η επέκταση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες (β΄φάση), η έναρξη λειτουργίας 8 νέων Ωνάσειων Σχολείων και 9 νέων Πειραματικών Σχολείων.

Πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο παραμένει οξύ. Στο πλαίσιο αυτό, σε βάση υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα προσιτής κατοικίας, η κοινωνική αντιπαροχή, έξι επιπλέον παρεμβάσεις για την προσιτή στέγη, πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με προτεραιότητα τα παλαιά κλειστά σπίτια, η επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο καθώς επίσης και τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

  1. Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,
  2. Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή,
  3. Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού,
  4. Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο,
  5. Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,
  6. Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788,
  7. Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

