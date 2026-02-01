Λιβάνιος: Ετοιμάζουμε ηλεκτρονική ψήφο σε ψηφιακά εκλογικά τμήματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του

O υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

«Ετοιμάζουμε ένα πρώτο βήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, που θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να ψηφίσει ψηφιακά τη μέθοδο τη διαμορφώνουμε τώρα πιθανό να χρειαστεί ο εκλογέας να μετακινηθεί ελάχιστα μέτρα, σε προκαθορισμένα εκλογικά τμήματα, ώστε να υπάρχει μια εγγύηση ταυτοπροσωπίας, και να ψηφίσει για τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, πολύ κοντά στο σπίτι του. Δηλαδή θα πηγαίνετε σε οποιοδήποτε ψηφιακό εκλογικό τμήμα υπάρχει, δικαστικός αντιπρόσωπος θα ελέγχει τα στοιχεία και σε παραβάν θα υπάρχει τάμπλετ στο οποίο κάποιος θα μπορεί να ψηφίζει για τον δήμο του, πχ από την Αγία Παρασκευή κάποιος θα μπορεί να ψηφίζει για την Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα από τα πράγματα που εξετάζουμε. Η πολιτεία θέλει εξαντλήσει όλα τα εργαλεία ώστε να αυξήσει τη συμμετοχή και να μειώσει την αποχή», είπε ο κ. Λιβάνιος.