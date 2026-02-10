Σάλος στη Γαλλία: 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων

Ο Jacques Leveugle κατηγορείται για δεκάδες βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος παιδιών σε πολλές χώρες.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση ενός 79χρονου πρώην εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι ύποπτος για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 89 ανηλίκων σε διάφορες χώρες μεταξύ του 1967 και του 2022, καθώς και για τη δολοφονία της μητέρας και της θείας του, με την εισαγγελία της Γκρενόμπλ να εκδίδει την Τρίτη (10/02) έκκληση για μάρτυρες στην υπόθεση που o Serge Procédès, διοικητής της ερευνητικής υπηρεσίας της Γκρενόμπλ, χαρακτήρισε «μία κλασσική περίπτωση κατά συρροή εγκληματία».

Πριν αποκαλύψει την υπόθεση, ο εισαγγελέας της Γκρενόμπλ, Etienne Manteaux, είχε ήδη κάνει λόγο για μια «κάπως ιδιόμορφη» υπόθεση. Ο Etienne Manteaux ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ότι ένας 79χρονος άνδρας, ο Jacques Leveugle, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες και έχει συλληφθεί από τον Φεβρουάριο του 2024 για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τουλάχιστον 89 ανηλίκων.

Σύνολο εικόνων που παρουσίασε η Γαλλική Χωροφυλακή με τον δράστη, από τη δεκαετία του '60 έως το 2023. Γαλλική Χωροφυλακή

«Λευκό» ποινικό μητρώο

Ο άνδρας, ένας πρώην εκπαιδευτικός χωρίς ποινικό μητρώο, είναι ύποπτος για τη διάπραξη των πράξεων αυτών μεταξύ 1967 και 2022 σε περίπου δέκα χώρες. Πρόκειται για «μια κλασική περίπτωση κατά συρροή εγκληματία», σύμφωνα με την έκφραση του Serge Procédès. Έτσι, έγινε έκκληση για μάρτυρες, με σκοπό την ενδεχόμενη ανεύρεση άλλων πιθανών θυμάτων, αναφέρει η εφημερίδα Liberation.

Ο αριθμός των θυμάτων προσδιορίστηκε με βάση έγγραφα που είχε συγκεντρώσει ο 79χρονος σε ένα USB stick, στα οποία αναφερόταν σε «σεξουαλικές σχέσεις» με ανηλίκους ηλικίας 13 έως 17 ετών, διευκρίνισε ο εισαγγελέας. Το USB stick με τα γραπτά έγγραφα, «αναμνήσεις», ανακαλύφθηκε από τον ανιψιό του, ο οποίος «αναρωτιόταν για την συναισθηματική και σεξουαλική ζωή» του θείου του, πρόσθεσε ο κ. Manteaux. «Υπάρχουν δεκαπέντε τόμοι, είναι ένα πολύ πυκνό υλικό και οι ερευνητές εξέτασαν, διάβασαν όλα αυτά τα κείμενα και θα καταγράψουν 89 ανηλίκους», διευκρίνισε.

Φωτογραφίες του Jacques Leveugle σε διαφορετικές χρονολογίες. Χ

Εγκλήματα από την Κολομβία και τη Νέα Καληδονία έως την κεντρική Ευρώπη

Τα γεγονότα φέρεται να έχουν διαπραχθεί στη Γερμανία, την Ελβετία, το Μαρόκο, τον Νίγηρα, την Αλγερία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Κολομβία και τη Νέα Καληδονία, στις οποίες εργάστηκε ως εκπαιδευτικός.

«Ταξίδεψε σε αυτές τις διάφορες χώρες και σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη όπου εγκαταστάθηκε για να προσφέρει σχολική υποστήριξη, να διδάξει, συνάντησε νέους και είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους», εξήγησε ο εισαγγελέας.

Ο Jacques Leveugle, «πολυμάθης και χαρισματικός», έπαιρνε αυτούς τους νέους υπό την προστασία του και προχωρούσε σε «διανοητική αποπλάνηση του ανηλίκου και, όσον αφορά τη σεξουαλική πλευρά, η προσέγγιση γινόταν στη συνέχεια με το γέλιο». Θεωρούσε τον εαυτό του «σαν αρχαίο Έλληνα που εκπαίδευε νεαρούς έφηβους», ανέφερε ο κ. Manteaux.

Δημοσιοποίηση για να εμφανιστούν πιθανά θύματα

Ο Jacques Leveugle κατηγορήθηκε και τέθηκε σε προφυλάκιση τον Φεβρουάριο του 2024 για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 89 ανηλίκων σε διάστημα πενήντα πέντε ετών. Στη συνέχεια τέθηκε υπό πολύ αυστηρή δικαστική εποπτεία, «την οποία δεν τήρησε», και ως εκ τούτου τέθηκε εκ νέου σε προφυλάκιση «από τον Απρίλιο του 2025», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο εισαγγελέας της Γκρενόμπλ επέμεινε να δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του υπόπτου: Jacques Leveugle, επειδή «αυτό το όνομα πρέπει να γίνει γνωστό, ώστε να μπορέσουν να εμφανιστούν πιθανά θύματα». Ως εκ τούτου, ξεκίνησε δημόσια έκκληση για μάρτυρες, αναφέρει η Le Monde.

Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν είχε αποκαλύψει την υπόθεση κατά τη στιγμή της απαγγελίας κατηγοριών εναντίον του 79χρονου, ο κ. Manteaux εξήγησε ότι «ήταν μια κάπως ασυνήθιστη υπόθεση και θέλαμε πρώτα να εξακριβώσουμε την αλήθεια των γεγονότων».

«Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να ταυτοποιήσουμε όλα τα θύματα εσωτερικά», αλλά «συνειδητοποιήσαμε ότι βρισκόμασταν μπροστά σε ένα αδιέξοδο (...) με μόνο ορισμένα ονόματα, μόνο τα μικρά ονόματα, που εμφανίζονταν από πριν από σαράντα χρόνια» και «δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε την αναζήτηση επ' αόριστον», εξήγησε.

Un homme de 79 ans, Jacques Leveugle, a été mis en examen et écroué en février 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé ce mardi lors d’une conférence de presse le procureur de la République de Grenoble. pic.twitter.com/xzUXK07ZVX — Le Figaro (@Le_Figaro) February 10, 2026

Ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας και της θείας του

Ο Jacques Leveugle παραδέχτηκε επίσης κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι είχε πνίξει τη μητέρα του, η οποία ήταν σε τελικό στάδιο αρρώστιας, με ένα μαξιλάρι τη δεκαετία του 1970, και στη συνέχεια τη 92χρονη θεία του τη δεκαετία του 1990, ανέφερε ο εισαγγελέας της Γκρενόμπλ.

Όσον αφορά τη θεία του, «επειδή έπρεπε να επιστρέψει σε άλλη περιοχή της χώρας και εκείνη τον ικέτευσε να μη φύγει, αποφάσισε να τη σκοτώσει και, εκμεταλλευόμενος τον ύπνο της, πήρε ένα μαξιλάρι και την έπνιξε», είπε ο κ. Manteaux.

Για τα δύο αυτά γεγονότα, τα οποία «αναγνώρισε και παραδέχθηκε πλήρως», και τα οποία ο κατηγορούμενος δικαιολογεί υποστηρίζοντας πως «θα ήθελε να του γίνει το ίδιο αν βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση στο τέλος της ζωής του», έχει ξεκινήσει ξεχωριστή έρευνα από εκείνη που αφορά τους βιασμούς και τις σεξουαλικές επιθέσεις, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

*Με πληροφορίες από Liberation, Le Monde

Διαβάστε επίσης