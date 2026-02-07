Γαλλία: Έκρηξη χειροβομβίδας σε κομμωτήριο - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 5χρονο παιδί

Έκρηξη από ρίψη χειροβομβίδας σημειώθηκε σε κομμωτήριο στη νοτιοανατολική Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός 5χρονου παιδιού, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Τα θύματα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς και δεν χρειάστηκαν να νοσηλευτούν, αφού επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα της έκρηξης που σημειώθηκε σε κομμωτήριο στην πόλη Γκρενόμπλ.

Οι δράστες κατάφεραν να εγκαταλείψουν τον τόπο του συμβάντος και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.

Δείτε βίντεο: