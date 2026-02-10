Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef
Ο Ρεθυμνιώτης Γιάννης Ανυφαντάκης έχει καταφέρει να μπει στον διαγωνισμό του φετινού Master Chef, κερδίζοντας έως τώρα τις εντυπώσεις με τον χαρακτήρα του και τις μαγειρικές του ικανότητες.
Ένας Ρεθυμνιώτης έχει μπει στον φετινό διαγωνισμό του Master Chef και γράφει τη δική του πορεία, ως ένας από τους παίκτες που έχουν ήδη ξεχωρίσει για τις μαγερικές του ικανότητες. Ο λόγος για τον Γιάννη Ανυφαντάκη, ο οποίος έχει καταγωγή από το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα από το Αμπελάκι και ο οποίος δραστηροποιείται επαγγελματικά στον χώρο της μαγειρικής από τα 18 του χρόνια.
