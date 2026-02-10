ΗΠΑ: «Όλοι ήξεραν» τι έκανε ο Έπσταϊν, φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στην αστυνομία το 2006

Μια κατάθεση που είχε δοθεί στο FBI πριν από δύο δεκαετίες και αποκαλύφθηκε τώρα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, την ώρα που ο υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησής του, ο Χάουαρντ Λάτνικ, δεχόταν μπαράζ ερωτήσεων από τους βουλευτές για τους δεσμούς του με τον χρηματιστή.

Οι σημερινές εξελίξεις υπογραμμίζουν πώς ο αντίκτυπος από το σκάνδαλο Έπσταϊν παραμένει σημαντικός πολιτικός πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Τραμπ, εβδομάδες αφότου το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης, συμμορφούμενο με τον νόμο.

Τα αρχεία αυτά έχουν προκαλέσει κρίσεις και στο εξωτερικό, αφού αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες των σχέσεων του Έπσταϊν με επιφανείς πολιτικούς, επιχειρηματίες, οικονομικούς παράγοντες και πανεπιστημιακούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε ως μέρος των «αρχείων Έπσταϊν», με γυναίκες των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη. Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

«Όλοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά»

Τον Ιούλιο του 2006, όταν έγινε γνωστή η πρώτη δίωξη σε βάρος του Έπσταϊν για σεξουαλικά αδικήματα, ο αρχηγός της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, σύμφωνα με τη σύνοψη μιας κατάθεσης που έδωσε το 2019 στο FBI ο αστυνομικός αυτός. Ο Μάικλ Ράιτερ, τότε αρχηγός της αστυνομίας, υποστήριξε ότι ο Τραμπ του είπε: «Δόξα τω Θεώ που τον σταματήσατε, όλοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο κόσμος στη Νέα Υόρκη ήξερε για τον Έπστιν και χαρακτήρισε «διαβολική» την πρώην σύντροφο και συνεργάτιδά του, την Γκισλέιν Μάξγουελ. Σύμφωνα με το έγγραφο, είπε ότι κάποια φορά βρέθηκε με τον Έπστιν σε ένα περιβάλλον όπου ήταν παρούσες και έφηβες και ότι «σηκώθηκε κι έφυγε τρέχοντας από εκεί».

Ο Ράιτερ, που συνταξιοδοτήθηκε το 2009, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της κατάθεσης που έδωσε στο FBI στην εφημερίδα Miami Herald, η οποία είχε αποκαλύψει πρώτη αυτό το έγγραφο.

Όταν ρωτήθηκε για τη συνομιλία του Τραμπ με τον πρώην αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε ότι «δεν γνωρίζει να υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι ο πρόεδρος επικοινώνησε με τις αρχές επιβολής του νόμου πριν από 20 χρόνια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν φίλος του Έπσταϊν επί χρόνια, όμως διέκοψαν τις σχέσεις τους πριν από την πρώτη σύλληψη του χρηματιστή. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι αγνοούσε τα εγκλήματά του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ ήταν «ειλικρινής και διαφανής» για τη σχέση τους. «Ήταν ένα τηλεφώνημα που μπορεί να συνέβη ή να μην συνέβη το 2006. Δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα», πρόσθεσε.

