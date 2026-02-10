Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε ακτή στη Σομαλία: Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο
Η γρήγορη αντίδραση του πιλότου ήταν καθοριστική για τη διάσωση των 50 επιβατών και των πέντε μελών του πληρώματος, δήλωσε η εταιρεία Starsky Aviation
Μια αεροπορική εταιρεία στη Σομαλία επαίνεσε έναν από τους πιλότους της, ο οποίος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στην ακτή δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Μογκαντίσου, με αποτέλεσμα να επιβιώσουν και οι 55 επιβαίνοντες.
Η Starsky Aviation δήλωσε ότι η γρήγορη αντίδραση του πιλότου ήταν καθοριστική για τη διάσωση των 50 επιβατών και των πέντε μελών του πληρώματος, σύμφωνα με το BBC.
Το πλήρωμα του αεροσκάφους, ενός Fokker 50, ανέφερε ένα τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση από το Μογκαντίσου το πρωί της Τρίτης και ζήτησε την επιστροφή του αεροσκάφους, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (CAA).
Στη συνέχεια, το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο, ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε ρηχά νερά, σύμφωνα με τον διευθυντή της CAA, Ahmed Macalin Hassan.
Δεν είναι ακόμη σαφές ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα.
Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος και να απομακρύνονται από τα συντρίμμια στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού. Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.
Η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία ανέφερε ότι στρατεύματα του ΟΗΕ και της ΑΕ «αναπτύχθηκαν γρήγορα» για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Ο υπουργός μεταφορών της Σομαλίας βρισκόταν επίσης στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.
«Είμαστε ανακουφισμένοι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς. Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Starsky, Χασάν Μοχάμεντ Άντεν.
«Η γρήγορη και ψύχραιμη απόφαση του πιλότου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών και τον επαινούμε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση», πρόσθεσε.
*Με πληροφορίες από BBC