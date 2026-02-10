Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε ακτή στη Σομαλία: Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

Μια αεροπορική εταιρεία στη Σομαλία επαίνεσε έναν από τους πιλότους της, ο οποίος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στην ακτή δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Μογκαντίσου, με αποτέλεσμα να επιβιώσουν και οι 55 επιβαίνοντες.

Η Starsky Aviation δήλωσε ότι η γρήγορη αντίδραση του πιλότου ήταν καθοριστική για τη διάσωση των 50 επιβατών και των πέντε μελών του πληρώματος, σύμφωνα με το BBC.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, ενός Fokker 50, ανέφερε ένα τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση από το Μογκαντίσου το πρωί της Τρίτης και ζήτησε την επιστροφή του αεροσκάφους, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (CAA).

Plane crashes/ incidents in Mogadishu Somalia continues.



Today a Fokker 50 operated by starsky with reg 6O-YAS and has been in service for the past 36 have crashed into the coast after skipping the runway.



Due to the poor air safety and having no SAR in Somalia it’s apparent… pic.twitter.com/SwCrsrFp6w — Safwaan (@maxed_s) February 10, 2026

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο, ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε ρηχά νερά, σύμφωνα με τον διευθυντή της CAA, Ahmed Macalin Hassan.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος και να απομακρύνονται από τα συντρίμμια στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού. Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Today, a passenger aircraft operated by Starsky Aviation Ltd was involved in an incident near Aden Adde International Airport shortly after take-off. The plane, carrying 50 passengers bound for Guriel and Galkaayo, developed mechanical problems about 15 minutes into the flight… pic.twitter.com/9MaUeJ5UWw — AUSSOM (@aussom_) February 10, 2026

Η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία ανέφερε ότι στρατεύματα του ΟΗΕ και της ΑΕ «αναπτύχθηκαν γρήγορα» για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Ο υπουργός μεταφορών της Σομαλίας βρισκόταν επίσης στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

«Είμαστε ανακουφισμένοι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς. Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Starsky, Χασάν Μοχάμεντ Άντεν.

«Η γρήγορη και ψύχραιμη απόφαση του πιλότου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών και τον επαινούμε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης