Μεθυσμένη επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση που έκανε αναγκαστική προσγείωση

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δημοσιεύτηκε στο instagram κι απεικονίζει μία γυναίκα εν εξάλλω, να βρίζει, να απειλεί ακόμα και να χαστουκίζει επιβάτες, σε πτήση της Ryanair.

Το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση, καθώς η επιβάτης ήταν ανεξέλεγκτη και είχε πέσει όλο το πλήρωμα πάνω της για να την κατευνάσει.

Το αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε πτήση από το Μαρακές προς τη Βαρκελώνη αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Fez-Saïss, αφού η συμπεριφορά της, ήταν τόσο ενοχλητική που η πτήση δεν μπόρεσε να συνεχιστεί με ασφάλεια.

Οι επιβάτες ανέφεραν ότι η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο του περιστατικού φαινόταν να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ κι ενεπλάκη σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με άλλα άτομα που κάθονταν κοντά της.

Ένας επιβάτης περιέγραψε την κατάσταση, τονίζοντας την αναστάτωση που προκλήθηκε: «Το αεροπλάνο μας αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Φεζ. Αυτή η γυναίκα ήταν σαφώς μεθυσμένη και συμπεριφερόταν τρελά. Επειδή δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν, ο πιλότος αποφάσισε να προσγειώσει το αεροπλάνο στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. Η Ryanair δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η γυναίκα επιβιβαζόταν στην πτήση σε κατάσταση μέθης και με επικίνδυνη συμπεριφορά. Πολλοί επιβάτες επίσης δεν το πρόσεξαν. Αυτό που με σοκάρει περισσότερο, ωστόσο, ήταν το γεγονός ότι βρισκόμασταν σε μια χώρα όπου το αλκοόλ δεν είναι διαθέσιμο».

Τους έβριζε σε... αμέτρητες γλώσσες

Αν και μεθυσμένη πάντως, η πολύγλωσση επιβάτης έβριζε όποιον βρισκόταν μπροστά της σε ισπανικά, μαροκινά, αγγλικά, νοτιοαφρικανικά, αιγυπτιακά, αραβικά, ακόμα και στα ελληνικά!