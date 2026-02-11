WSJ: Σχέδια από ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της πίεσης προς το καθεστώς της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Όπως αναφέρεται, η συζήτηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σκεπτικό αναζήτησης πιο «σκληρών» μέτρων απέναντι στο Ιράν, πέραν των υφιστάμενων κυρώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για μια τέτοια κίνηση. Οι ανησυχίες αφορούν τόσο το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων -ιδίως σε θαλάσσιες οδούς στρατηγικής σημασίας- όσο και τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε μια κλιμάκωση αυτού του τύπου στη διεθνή αγορά πετρελαίου, σε μια περίοδο ήδη αυξημένης αστάθειας.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι μια κατάσχεση δεξαμενόπλοιων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναταράξεις στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και να επιδεινώσει τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καθιστώντας δυσκολότερη τη διαχείριση της κρίσης.

Από την πλευρά του, το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που δημοσιεύει η Wall Street Journal, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από αμερικανικές κυβερνητικές πηγές.