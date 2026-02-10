Τραμπ σε Ιράν: Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Axios, σε συνέντευξή του την Τρίτη, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, ώστε να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν, για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, όμως την ίδια στιγμή ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε μαζική στρατιωτική ενίσχυση στον Κόλπο.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την τελευταία φορά», είπε ο Τραμπ στο Axios.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αναμένει ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και ενδέχεται να πάει και άλλη», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει ακόμη μία ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχουν υπάρξει συζητήσεις για την αποστολή δεύτερης ομάδας κρούσης στην περιοχή.

Αυτό έρχεται να προστεθεί στο USS Abraham Lincoln και την αρμάδα του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και αρκετά πλοία. Οι ΗΠΑ διέθεταν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά μεγάλο μέρος του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διπλωματική οδό, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία» και ότι συμμετέχει πολύ πιο σοβαρά απ' ό,τι σε προηγούμενους γύρους, λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την προηγούμενη φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. «Υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους». Αυτή τη φορά, είπε, οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές».

