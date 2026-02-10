Super Bowl για...ερωτευμένους: Πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον Ορλάντο Μπλουμ με τη νέα του σύντροφο

Μπορεί η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον να τράβηξαν τα βλέμματα πάνω τους στο Super Bowl, πραγματοποιώντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι, ωστόσο δεν ήταν οι μόνοι.

Ο Ορλάντο Μπλουμ εμφανίστηκε, επίσης, με την 28χρονη σύντροφό του, Λουίζα Λάεμελ.

Ο 49χρονος ηθοποιός και το γνωστό μοντέλο εθεάθησαν να αποχωρούν αγκαζέ από τον μεγάλο τελικό στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια το βράδυ της Κυριακής (8/2), όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ.

O Ορλάντο Μπλουμ έδειχνε χαλαρός προσπαθώντας να κρατήσει χαμηλό προφίλ, ενώ έκρυβε το πρόσωπό του κάτω από ένα μαύρο καπέλο. Από την πλευρά της, η Λάεμελ εμφανίστηκε με casual look, φορώντας λευκό T-shirt, φαρδύ χακί παντελόνι και καφέ μπουφάν, ενώ φαινόταν να προσπαθεί επίσης να αποφύγει τις κάμερες, καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα ξανθά μαλλιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six το ζευγάρι παρακολούθησε τον αγώνα στη σουίτα της Raising Cane και έδειχναν πολύ ερωτευμένοι, ενώ μαζί τους ήταν ο Todd Graves και ο Jamie Foxx.

Η Λάεμελ δημοσίευσε στιγμιότυπα από VIP σουίτα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram — χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται σε αυτά ο Μπλουμ.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του ηθοποιού από την Κέιτι Πέρι. Ο Ορλάντο Μπλουμ και η 41χρονη ποπ σταρ ήταν ζευγάρι σχεδόν μία δεκαετία και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 5χρονη Ντέιζι Ντοβ. Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις, δίνοντας προτεραιότητα στη συν-γονεϊκότητα, όπως αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον τους.

Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ / AP

Η Κέιτι Πέρι έχει, επίσης, γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή, αφού τους τελευταίους μήνες είναι σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Μάλιστα, το ζευγάρι εθεάθη τον περασμένο μήνα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry / Instagram

