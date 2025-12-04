Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου - Τσίπρα: Τα θέματα συζήτησης και το δώρο του πρώην πρωθυπουργού
Τι συζήτησαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο συναντήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, οι διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ελληνική Ομογένεια και θέματα θρησκευτικών ελευθεριών.
Κατά τη συνάντηση τους, ο πρώην πρωθυπουργός δώρισε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής ένα αντίτυπο του βιβλίου του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα των Νταλάρα και Παπακωνσταντίνου
18:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
«Έσκασαν» φρεάτια από τη βροχή στην Καλλιθέα - Βίντεο
16:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατάθεση Χρήστου Μαγειρία στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση,
08:56 ∙ WHAT THE FACT