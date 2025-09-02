Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού - Ξεπέρασε τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά

Ο χρυσός ξεπέρασε σήμερα (2/9) τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς το ασθενέστερο δολάριο και οι αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου. Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,3% στα 3.487,55 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.508,50 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Ο χρυσός έχει κερδίσει 32% μέχρι στιγμής φέτος.



«Οι συνέπειες του ασθενέστερου οικονομικού περιβάλλοντος και των προσδοκιών για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύουν τα πολύτιμα μέταλλα», δήλωσε ο αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών της Capital.com, Kyle Rodda. «Ένας άλλος παράγοντας είναι η επιδεινούμενη κρίση εμπιστοσύνης στα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια λόγω της επίθεσης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην ανεξαρτησία της Fed»

Ο Τραμπ επικρίνει την Fed και τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, εδώ και μήνες επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια, ενώ πρόσφατα επιτέθηκε στον Πάουελ για μια δαπανηρή ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η Fed είναι και πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αλλά πρόσθεσε ότι έχει «κάνει πολλά λάθη» και υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Τραμπ να απολύσει την διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, λόγω ισχυρισμών για απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Οι χρηματιστές εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει 90% πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα CME FedWatch. Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed έχουν επηρεάσει το δολάριο, το οποίο πλησιάζει στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και ένα μήνα έναντι των ανταγωνιστών του, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

Ο χρυσός, που θεωρείται εδώ και καιρό αξιόπιστο αντιστάθμισμα έναντι γεωπολιτικών και οικονομικών αναταραχών, έχει καταγράψει ιστορικά ρεκόρ το 2025, αντλώντας υποστήριξη από τις συνεχιζόμενες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες εν μέσω της απομάκρυνσης από το δολάριο, της ισχυρής ζήτησης για ασφαλή καταφύγια υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής και εμπορικής αβεβαιότητας, καθώς και της γενικής αδυναμίας του δολαρίου, λένε οι αναλυτές.

Οι τιμές spot του χρυσού αυξήθηκαν κατά 27% το 2024 και έσπασαν το «φράγμα» των 3.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ ώθησε τους επενδυτές να συρρεύσουν στο ασφαλές περιουσιακό στοιχείο.

«Το ράλι του χρυσού θα μπορούσε να επεκταθεί στα 3.600 δολάρια και ακόμη και πέρα ​​από αυτό μέχρι το τέλος του έτους, εάν η Fed προχωρήσει με πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων και εάν μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας παραμείνει άκαρπη», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Tim Waterer.

