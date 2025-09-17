Περιορισμένες απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στη Fed
Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με πτώση έκλεισε την Τρίτη (16/9) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), προσδοκώντας την πολυπόθητη απόφαση για μείωση επιτοκίων.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 125,55 μονάδων (–0,27%), στις 45.757,90 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 14,79 μονάδων (–0,07%), στις 22.333,95 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 8,52 μονάδων (–0,13%), στις 6.606,76 μονάδες.
