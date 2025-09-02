Kριστίν Λαγκάρντ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η απώλεια ανεξαρτησίας της Fed»

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Kριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόμευε την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αυτό θα αποτελούσε «πολύ σοβαρό κίνδυνο» για την παγκόσμια οικονομία

Newsbomb

Kριστίν Λαγκάρντ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η απώλεια ανεξαρτησίας της Fed»

H Κριστίν Λαγκάρντ

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επικεφαλής της ΕKT προειδοποίησε ότι εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόμευε την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αυτό θα αποτελούσε «πολύ σοβαρό κίνδυνο» για την παγκόσμια οικονομία. Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι εάν η Fed αναγκαζόταν να ανταποκριθεί σε πολιτικές επιταγές, αυτό θα είχε «πολύ ανησυχητικό» αντίκτυπο στην οικονομική σταθερότητα στις ΗΠΑ, και επομένως και στον υπόλοιπο κόσμο.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ. Τον περασμένο μήνα, επιχείρησε να απολύσει μία από τι; διοικήτριές της, τη Λίζα Κουκ. Αλλά η Λαγκάρντ τόνισε ότι θα ήταν «δύσκολο» στην πράξη για τον πρόεδρο να ασκήσει τη θέλησή του.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και η κύρια δουλειά της είναι να προωθεί την απασχόληση και να διατηρεί σταθερές τις τιμές. Με αυτούς τους στόχους κατά νου, καθορίζει την πολιτική επιτοκίων - και υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι αποφάσεις της έχουν συχνά προκαλέσει την οργή του π[ροέδρου Τραμπ, τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του όσο και από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο. Έχει καταστήσει σαφές σε επανειλημμένες περιπτώσεις ότι θα ήθελε να δει μεγάλες μειώσεις στα επιτόκια των ΗΠΑ, κάτι που ελπίζει ότι θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα μειώσει το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης.

Ο τρέχων στόχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για το κύριο επιτόκιό της είναι 4,25% έως 4,5%. Ο Τραμπ θέλει να μειωθεί σε λιγότερο από 1%. Ωστόσο, η Fed έχει αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους λόγω των επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ιδίως για το εάν οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές.

Μια μείωση αναμένεται ευρέως αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά είναι πολύ απίθανο να είναι αρκετά μεγάλη για να κατευνάσει τον πρόεδρο. Το αποτέλεσμα ήταν μια συντονισμένη επίθεση από τον Τραμπ στην ηγεσία της Fed.

«Πολύ ανησυχητικό»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Classique, η Λαγκάρντ ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ έπαιρνε τον έλεγχο της πολιτικής επιτοκίων των ΗΠΑ. Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε: «Νομίζω ότι θα αποτελούσε πολύ σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία των ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία».

Πρόσθεσε: «Εάν αυτή η πολιτική δεν ήταν πλέον ανεξάρτητη, εάν εξαρτιόταν από πολιτικές επιταγές από το ένα ή το άλλο άτομο, τότε η ισορροπία της οικονομίας των ΗΠΑ και κατά συνέπεια οι επιπτώσεις που έχει στον κόσμο στο σύνολό του, επειδή είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, θα ήταν πολύ ανησυχητικές».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα ήταν δύσκολο στην πράξη για τον Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, επεσήμανε, είχε ήδη δηλώσει ότι ένας διοικητής της Fed θα μπορούσε να απολυθεί μόνο εάν ήταν ένοχος για σοβαρό παράπτωμα. Με την επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αποτελείται από επτά διοικητές, καθώς και προέδρους περιφερειακών τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας, θα ήταν δύσκολο στην πράξη για τον Τραμπ να επιτύχει πλειοψηφία, σημείωσε.

Παρόλο που ο Πάουελ διορίστηκε από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, οι δύο άνδρες σπάνια έχουν συμφωνήσει. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ περιέγραψε τον Πάουελ ως «ηλίθιο» που εμπόδιζε τους ανθρώπους στις ΗΠΑ να μπορούν να αγοράσουν σπίτια διατηρώντας τα επιτόκια πολύ υψηλά.

Τον Αύγουστο, επιχείρησε να απολύσει την Κουκ, μία από τους επτά διοικητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ισχυριζόμενος ότι υπήρχαν λόγοι να πιστεύει ότι είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις για το στεγαστικό της δάνειο. Η κίνηση, την οποία οι δικηγόροι της είπαν ότι δεν είχε καμία πραγματική ή νομική βάση, έχει αμφισβητηθεί στο δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Από τις 6 Νοεμβρίου αυτόματα ο Προσωπικός Αριθμός σε όσους δεν έχουν

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός μετανάστης των 3€/ώρα που έγινε ο βασιλιάς της πίτσας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» σε όσους θέλουν να επισκεφτούν όλο τον κόσμο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών στις ΗΠΑ ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ – Μαζί του ο Χρήστος Μαραφατσός

09:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ντελίριο για Ποντένσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Kριστίν Λαγκάρντ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η απώλεια ανεξαρτησίας της Fed»

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα - Βωβός στη Βουλή»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή των χρημάτων

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Βέλγων τουριστών που χάθηκαν σε πεζοπορία στη Μακρινίτσα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Ένιωσα σαν να κατέρρευσε ολόκληρο το βουνό πάνω μας» - Θρήνος και μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Υπεβλήθη σε σπάνια χειρουργική επέμβαση για να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» στη Δύση και η λαμπερή παρέλαση των 5 δισ.δολαρίων στο Πεκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ