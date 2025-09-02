Kριστίν Λαγκάρντ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η απώλεια ανεξαρτησίας της Fed»

Η επικεφαλής της ΕKT προειδοποίησε ότι εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόμευε την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αυτό θα αποτελούσε «πολύ σοβαρό κίνδυνο» για την παγκόσμια οικονομία. Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι εάν η Fed αναγκαζόταν να ανταποκριθεί σε πολιτικές επιταγές, αυτό θα είχε «πολύ ανησυχητικό» αντίκτυπο στην οικονομική σταθερότητα στις ΗΠΑ, και επομένως και στον υπόλοιπο κόσμο.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ. Τον περασμένο μήνα, επιχείρησε να απολύσει μία από τι; διοικήτριές της, τη Λίζα Κουκ. Αλλά η Λαγκάρντ τόνισε ότι θα ήταν «δύσκολο» στην πράξη για τον πρόεδρο να ασκήσει τη θέλησή του.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και η κύρια δουλειά της είναι να προωθεί την απασχόληση και να διατηρεί σταθερές τις τιμές. Με αυτούς τους στόχους κατά νου, καθορίζει την πολιτική επιτοκίων - και υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι αποφάσεις της έχουν συχνά προκαλέσει την οργή του π[ροέδρου Τραμπ, τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του όσο και από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο. Έχει καταστήσει σαφές σε επανειλημμένες περιπτώσεις ότι θα ήθελε να δει μεγάλες μειώσεις στα επιτόκια των ΗΠΑ, κάτι που ελπίζει ότι θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα μειώσει το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης.

Ο τρέχων στόχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για το κύριο επιτόκιό της είναι 4,25% έως 4,5%. Ο Τραμπ θέλει να μειωθεί σε λιγότερο από 1%. Ωστόσο, η Fed έχει αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους λόγω των επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ιδίως για το εάν οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές.

Μια μείωση αναμένεται ευρέως αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά είναι πολύ απίθανο να είναι αρκετά μεγάλη για να κατευνάσει τον πρόεδρο. Το αποτέλεσμα ήταν μια συντονισμένη επίθεση από τον Τραμπ στην ηγεσία της Fed.

«Πολύ ανησυχητικό»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Classique, η Λαγκάρντ ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ έπαιρνε τον έλεγχο της πολιτικής επιτοκίων των ΗΠΑ. Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε: «Νομίζω ότι θα αποτελούσε πολύ σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία των ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία».

Πρόσθεσε: «Εάν αυτή η πολιτική δεν ήταν πλέον ανεξάρτητη, εάν εξαρτιόταν από πολιτικές επιταγές από το ένα ή το άλλο άτομο, τότε η ισορροπία της οικονομίας των ΗΠΑ και κατά συνέπεια οι επιπτώσεις που έχει στον κόσμο στο σύνολό του, επειδή είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, θα ήταν πολύ ανησυχητικές».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα ήταν δύσκολο στην πράξη για τον Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, επεσήμανε, είχε ήδη δηλώσει ότι ένας διοικητής της Fed θα μπορούσε να απολυθεί μόνο εάν ήταν ένοχος για σοβαρό παράπτωμα. Με την επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αποτελείται από επτά διοικητές, καθώς και προέδρους περιφερειακών τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας, θα ήταν δύσκολο στην πράξη για τον Τραμπ να επιτύχει πλειοψηφία, σημείωσε.

Παρόλο που ο Πάουελ διορίστηκε από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, οι δύο άνδρες σπάνια έχουν συμφωνήσει. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ περιέγραψε τον Πάουελ ως «ηλίθιο» που εμπόδιζε τους ανθρώπους στις ΗΠΑ να μπορούν να αγοράσουν σπίτια διατηρώντας τα επιτόκια πολύ υψηλά.

Τον Αύγουστο, επιχείρησε να απολύσει την Κουκ, μία από τους επτά διοικητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ισχυριζόμενος ότι υπήρχαν λόγοι να πιστεύει ότι είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις για το στεγαστικό της δάνειο. Η κίνηση, την οποία οι δικηγόροι της είπαν ότι δεν είχε καμία πραγματική ή νομική βάση, έχει αμφισβητηθεί στο δικαστήριο.

