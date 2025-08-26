Οι πιέσεις Τραμπ στη Fed φέρνουν αναταράξεις στις αγορές και πίεση στα ομόλογα

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι απολύει τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Reserve), Λίζα Κουκ, είχε άμεσο και ισχυρό αντίκτυπο στις αγορές, προκαλώντας κύμα πώλησης στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.

Η συγκεκριμένη είδηση προκάλεσε ανησυχίες ότι η ανεξαρτησία της Fed απειλείται, γεγονός που υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων ομολόγων «εκτοξεύθηκε» σε επίπεδα κοντά στα υψηλότερα των τελευταίων 3 ετών.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η πολιτική πίεση στη Fed θα οδηγήσει σε πρόωρες μειώσεις επιτοκίων, αλλά τελικά σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του Δημοσίου υποχώρησαν κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,7%, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν καθοδική πίεση στο βασικό επιτόκιο πολιτικής της Fed.

Οι αποδόσεις των 30ετών αυξήθηκαν έως και 0,06%, με το χάσμα μεταξύ τους να ξεπερνά το 1,2%. Αργότερα, οι αποδόσεις των 30ετών υποχώρησαν ελαφρώς, παραμένοντας όμως αυξημένες κατά 0,02% στο 4,91%.

«Αν αυτό πετύχει, θα αποτελεί σημαντικό πλήγμα στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβό τίμημα μέσω υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων, όταν χάνεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών», ανέφερε η Μαρίκε Μπλομ, επικεφαλής οικονομολόγος της ολλανδικής ING, μιλώντας στους FT.

Οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο τους τελευταίους μήνες για την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζερόμ Πάουελ, τον προσωρινό διορισμό του Στίβεν Μιράν στο συμβούλιο νομισματικής πολιτικής και άλλες κινήσεις, όπως η απόλυση μίας εκ των κορυφαίων αξιωματούχων της Στατιστικής Υπηρεσίας, Έρικα ΜακΕντάρφερ, όπως σημειώνεται στην ανάλυση.

Παρά τις αναταράξεις στην αγορά ομολόγων, οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές παρέμειναν σταθερές. Ο S&P 500 και ο Nasdaq δεν κατέγραψαν σημαντικές μεταβολές κατά την έναρξη της συνεδρίασης.