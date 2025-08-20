ΗΠΑ: Στο στόχαστρο του Τραμπ ξανά ο πρόεδρος της Fed - «Πλήττει πολύ άσχημα» τον κλάδο των ακινήτων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Τρίτη ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed για συντομία), ο Τζερόμ Πάουελ, «πλήττει» τον κλάδο των ακινήτων «πολύ άσχημα», απαιτώντας, για ακόμη μια φορά, να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Ο ρεπουμπλικάνος δεν σταματά να αξιώνει μείωση των επιτοκίων και να επικρίνει έντονα τον κ. Πάουελ τελευταία.

«Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ να ενημερώσει τον Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ πως πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε μέσω Truth Social.

