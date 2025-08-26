Τραμπ: Απέλυσε την διοικήτρια της Fed - Κατηγορήθηκε για απάτη

Πρωτοφανής απομάκρυνση της Λίζα Κουκ με κατηγορίες για στεγαστική απάτη – Νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης του προέδρου με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα

Τραμπ: Απέλυσε την διοικήτρια της Fed - Κατηγορήθηκε για απάτη

Το μέλος του Συμβουλίου των Διοικητών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Lisa Cook, μιλάει κατά τη διάρκεια συνομιλίας με ηγέτες από οργανισμούς που περιλαμβάνουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μικρές επιχειρήσεις, μεταποίηση, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη βιομηχανία φιλοξενίας και τους τομείς της στέγασης και της εκπαίδευσης στο κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, 23 Σεπτεμβρίου 2022, στην Ουάσιγκτον. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

AP
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απομάκρυνση της διοικήτριας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Λίζα Κουκ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω επιστολής που ο ίδιος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην 111χρονη ιστορία της Fed που ένας Αμερικανός πρόεδρος απολύει διοικητή της κεντρικής τράπεζας, γεγονός που συνιστά θεσμικό σεισμό για το αμερικανικό οικονομικό σύστημα.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Fed

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την κορύφωση της αντιπαράθεσης του Τραμπ με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, την οποία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει ότι καθυστέρησε να μειώσει τα επιτόκια, επιβαρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αφήσει αιχμές ότι η Fed αγνόησε την πολιτική του βούληση για πιο επιθετική νομισματική χαλάρωση, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Οι κατηγορίες κατά της Κουκ

Η Λίζα Κουκ είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο όχι μόνο του Τραμπ αλλά και κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του. Η ίδια κατηγορήθηκε για φερόμενη εμπλοκή σε απάτη που σχετίζεται με στεγαστικά δάνεια, υπόθεση που σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Διευθυντή Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, χρήζει διερεύνησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα εξετάσει τις καταγγελίες, γεγονός που δίνει περαιτέρω πολιτικό βάρος στην απόφαση του Λευκού Οίκου.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η αποπομπή της Κουκ ενδέχεται να δημιουργήσει αναταράξεις στις αγορές, καθώς οι επενδυτές θα επιχειρήσουν να αποκρυπτογραφήσουν τις προθέσεις του Τραμπ για τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής. Η κίνηση αυτή θέτει ερωτήματα για την ανεξαρτησία της Fed, έναν θεσμό που παραδοσιακά λειτουργεί χωρίς άμεσες παρεμβάσεις από τον εκτελεστικό κλάδο. Παράλληλα, η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση αναμένεται να ενταθεί, καθώς οι Δημοκρατικοί κάνουν λόγο για «επικίνδυνη εργαλειοποίηση» των θεσμών, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν την επιλογή του προέδρου επικαλούμενοι ζητήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας.

