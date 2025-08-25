Ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία για μείωση των πυρηνικών με Ρωσία και Κίνα - «Είναι υπερβολική ισχύς»

Τι ανέφερε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος

Τι ανέφερε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος
Συμφωνία για περιορισμό των πυρηνικών όπλων με τη Ρωσία και την Κίνα επιδιώκει η Ουάσιγκτον, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι συζήτησε το ζήτημα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ τόνισε πως και ο Πούτιν έδειξε ενδιαφέρον: «Θέλουμε να προχωρήσουμε σε αποπυρηνικοποίηση. Είναι υπερβολική ισχύς και το συζητήσαμε». Όπως είπε, στόχος είναι να συμμετάσχει και η Κίνα στη διαδικασία: «Εμείς έχουμε τα περισσότερα πυρηνικά, η Ρωσία τα δεύτερα περισσότερα και η Κίνα τα τρίτα. Είναι πίσω, αλλά θα μας προλάβει σε πέντε χρόνια».

Σύμφωνα με το SIPRI, η Ρωσία διαθέτει περίπου 2.591 πυρηνικές κεφαλές σε αποθήκευση και 1.718 ανεπτυγμένες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν 1.930 και 1.770 αντίστοιχα. Η Κίνα εκτιμάται ότι διαθέτει 576, με μόλις 24 ανεπτυγμένες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε και νέα επικοινωνία με τον Πούτιν μετά τη σύνοδο της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα. «Κάθε συζήτηση που έχω μαζί του είναι καλή. Μετά, όμως, μια βόμβα πέφτει στο Κίεβο ή αλλού και εξοργίζομαι», ανέφερε, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα τελειώσει», αν και παραδέχθηκε ότι θεωρούσε αρχικά πως «θα ήταν ο πιο εύκολος» να λυθεί.

