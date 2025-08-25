ΗΠΑ: Έγκλημα πλέον η καύση της αστερόεσσας, τιμωρείται με 1 χρόνο στη φυλακή

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε σήμερα (25/08) εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει την καύση της αμερικανικής σημαίας, μία πράξη που μέχρι σήμερα προστατευόταν από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

«Όποιος καίει τη σημαία, θα τιμωρείται με 1 χρόνο φυλάκισης, χωρίς δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης και χωρίς εξαιρέσεις», ανέφερε ο Τραμπ κατά την υπογραφή του διατάγματος.

Υποστήριξε, επίσης, ότι το μέτρο θα έχει άμεση αποτρεπτική ισχύ, παρομοιάζοντας αυτό με ενέργεια της πρώτης του θητείας για την προστασία των εθνικών μνημείων, που –όπως είπε– είχε παρόμοια αποτελεσματικότητα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα αναλάβει να διερευνά όλα τα περιστατικά καύσης της αμερικανικής σημαίας και να ασκεί διώξεις, «όπου αυτές δεν έρχονται σε σύγκρουση με την Πρώτη Τροπολογία», ανέφερε ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ.

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί πρώτη φορά στο εκτελεστικό διάταγμα σε συνέντευξη στο podcast με τίτλο Pod Force One της New York Post τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από τα άγρια επεισόδια στο Λος Άντζελες.

«Ναι, έκαψαν πολλές σημαίες στο Λος Άντζελες», είχε σχολιάσει βίντεο που έδειχναν πολίτες να καίνε αμερικανικές σημαίες και ταυτόχρονα να κυματίζουν μεξικανικές.

Το 1989, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αποφανθεί στην υπόθεση «Τέξας εναντίον Τζόνσον» ότι η καύση της αμερικανικής σημαίας συνιστά μορφή συμβολικής έκφρασης και προστατεύεται από το Σύνταγμα.